Por disputa em Vitória, Assumção pode ir para DEM, PRTB ou Patriota

Capitão Assumção entre DEM, Patriota e PRTB Crédito: Amarildo

Expulso do PSL no último dia 18, o deputado estadual Capitão Assumção está com o passe livre no mercado político capixaba. Livre e cobiçado por outros partidos de direita. Conforme ele mesmo informou à coluna na noite desta quinta-feira (26), ele mantém a sua determinação de ser candidato a prefeito de Vitória nas próximas eleições municipais – mantidas em outubro pelo TSE, até segunda ordem. E, como o próprio Assumção também afirma, hoje ele está entre o Democratas (DEM), o Patriota e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). “Temos conversado muito.” Ele precisa trocar de partido até 4 de abril.

No Patriota – que quase abrigou Jair Bolsonaro na eleição de 2018 –, o presidente estadual do partido é o também deputado estadual Rafael Favatto, que confirma o convite a Assumção e já deu a senha: “Só depende dele”.

No DEM, Assumção já conversou sobre a hipótese de filiação com o também deputado estadual Theodorico Ferraço, que começou a vida política na Arena, partido de sustentação à ditadura, durante o governo dos militares (1964-1985).

Ferraço é o maior líder estadual do DEM no momento, porém, mais recentemente, a conversa de Assumção foi com o presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix, que acaba de migrar para o DEM na atual janela partidária para vereadores e de assumir a presidência da legenda em Vitória.

Clebinho, como é chamado por todos, confirma ter convidado Assumção para se filiar ao DEM, mas diz que os dois não chegaram a tratar de possível candidatura do deputado a prefeito – até porque Clebinho também se declara pré-candidato ao cargo.

No caso do PRTB, partido do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, a conversa está mais fria. Assumção inclui a sigla no seu shortlist de três possíveis destinos e conta que chegou a conversar em Brasília com o presidente nacional do partido, Levy Fidelix, que já foi candidato à Presidência. “Mas, quando nos falamos, eu nem sabia que seria expulso do PSL”, explica.

No plano estadual, o presidente do PRTB é Antonio Bugenstab, que pondera: “Por enquanto não tive essa conversa com Assumção, não fiz convite nenhum a ele nem fui procurado por ele. Se ele vier conversar comigo, atendo a todos que têm mandato e que não têm mandato. Mas já temos três pré-candidatos a prefeito de Vitória”.

Um desses três três pré-candidatos, abre ele, é o juiz aposentado Doutor Pinheiro, que atuava na Justiça Estadual de 1º grau. “Ele nos procurou, tem conversa e é uma das opções”, conta Bugenstab.

Essa muito provável ida de Pinheiro para o PRTB já é consequência direta da expulsão de Assumção do PSL – que rachou no Espírito Santo – e da bem recente aproximação do capitão da reserva da PMES com o Patriota. Também representa o novo grande desentendimento entre atores políticos inseridos no mesmo canto do mapa político-ideológico: a nova direita conservadora no Espírito Santo.