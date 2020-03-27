Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Por disputa em Vitória, Assumção pode ir para DEM, PRTB ou Patriota

Expulso do PSL, deputado está com passe livre no mercado e vai se filiar a uma dessas siglas de direita. O convite do Patriota a ele já rendeu nova balbúrdia na direita capixaba

Publicado em 27 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 mar 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Capitão Assumção entre DEM, Patriota e PRTB
Capitão Assumção entre DEM, Patriota e PRTB Crédito: Amarildo
Expulso do PSL no último dia 18, o deputado estadual Capitão Assumção está com o passe livre no mercado político capixaba. Livre e cobiçado por outros partidos de direita. Conforme ele mesmo informou à coluna na noite desta quinta-feira (26), ele mantém a sua determinação de ser candidato a prefeito de Vitória nas próximas eleições municipais – mantidas em outubro pelo TSE, até segunda ordem. E, como o próprio Assumção também afirma, hoje ele está entre o Democratas (DEM), o Patriota e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). “Temos conversado muito.” Ele precisa trocar de partido até 4 de abril.
No Patriota – que quase abrigou Jair Bolsonaro na eleição de 2018 –, o presidente estadual do partido é o também deputado estadual Rafael Favatto, que confirma o convite a Assumção e já deu a senha: “Só depende dele”.
No DEM, Assumção já conversou sobre a hipótese de filiação com o também deputado estadual Theodorico Ferraço, que começou a vida política na Arena, partido de sustentação à ditadura, durante o governo dos militares (1964-1985).
Ferraço é o maior líder estadual do DEM no momento, porém, mais recentemente, a conversa de Assumção foi com o presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix, que acaba de migrar para o DEM na atual janela partidária para vereadores e de assumir a presidência da legenda em Vitória.
Clebinho, como é chamado por todos, confirma ter convidado Assumção para se filiar ao DEM, mas diz que os dois não chegaram a tratar de possível candidatura do deputado a prefeito – até porque Clebinho também se declara pré-candidato ao cargo.
No caso do PRTB, partido do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, a conversa está mais fria. Assumção inclui a sigla no seu shortlist de três possíveis destinos e conta que chegou a conversar em Brasília com o presidente nacional do partido, Levy Fidelix, que já foi candidato à Presidência. “Mas, quando nos falamos, eu nem sabia que seria expulso do PSL”, explica.

Veja Também

Torino e Bahiense votaram pela expulsão de Assumção do PSL

No plano estadual, o presidente do PRTB é Antonio Bugenstab, que pondera: “Por enquanto não tive essa conversa com Assumção, não fiz convite nenhum a ele nem fui procurado por ele. Se ele vier conversar comigo, atendo a todos que têm mandato e que não têm mandato. Mas já temos três pré-candidatos a prefeito de Vitória”.
Um desses três três pré-candidatos, abre ele, é o juiz aposentado Doutor Pinheiro, que atuava na Justiça Estadual de 1º grau. “Ele nos procurou, tem conversa e é uma das opções”, conta Bugenstab.
Essa muito provável ida de Pinheiro para o PRTB já é consequência direta da expulsão de Assumção do PSL – que rachou no Espírito Santo – e da bem recente aproximação do capitão da reserva da PMES com o Patriota. Também representa o novo grande desentendimento entre atores políticos inseridos no mesmo canto do mapa político-ideológico: a nova direita conservadora no Espírito Santo.
Ou seja, no jargão popular, a “treta” no PSL gerou uma nova “treta” no Patriota. E Pinheiro participou das duas. Entenda aqui.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória PSL Capitão Assumção DEM Patriota (partido) Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados