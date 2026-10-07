Perde e ganha: quem sobe e quem desce na Assembleia Legislativa do ES

Considerando os partidos que formam cada coligação majoritária (a de Ricardo, a de Pazolini e a de Helder), a que mais elegeu estaduais, disparadamente, foi a do atual governador, com 18 eleitos: Federação União Progressista (5), Podemos (4), MDB de Ricardo (4), PSB de Casagrande (3) e Agir (2).





A de Pazolini elegeu 8: os 6 do PL e mais dois do Republicanos, sigla do ex-prefeito de Vitória.





A de Helder fez 3 (os do PT). Inclua-se aqui também Camila Valadão, já que o PSol formalmente não se coligou com o PT, mas apoiou Helder para governador.