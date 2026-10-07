Perde e ganha: quem sobe e quem desce na Assembleia Legislativa do ES

Mudanças à vista na Assembleia Legislativa do Espírito Santo
(Ales). Dos 30 atuais deputados estaduais, 22 disputaram a reeleição. Desses,
14 conseguiram se reeleger. A renovação, assim, será de mais de 50%. Dos 30
próximos deputados, que tomarão posse em fevereiro, 16 não estão lá atualmente.
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Os sobreviventes
Quem conseguiu se reeleger: Camila Valadão (PSol), Capitão
Assumção (PL), Vandinho Leite (MDB), Pablo Muribeca (Republicanos), Mazinho dos
Anjos (MDB), Adilson Espindula (PP), Janete de Sá (PSB), Dary Pagung (PSB), Raquel
Lessa (PP), Alexandre Xambinho (Podemos), Fabrício Gandini (Podemos), Hudson
Leal (Agir), José Esmeraldo (União) e Delegado Danilo Bahiense (PL).
Quem não conseguiu se
reeleger
Alcântaro Filho (Republicanos), Allan Ferreira (Podemos), Bispo
Alves (Republicanos), Coronel Weliton (DC), Denninho Silva (União), Fábio
Duarte (PDT), Marcos Madureira (Podemos) e Zé Preto (Podemos).
Quem conseguiu “subir”
para Brasília
Dos oito atuais estaduais que tentaram subir de cargo, metade
foi bem-sucedida: Lucas Polese (PL), Dr. Bruno Resende (União), Marcelo Santos
(União) e João Coser (PT) vão para a Câmara dos Deputados.
Já Tyago Hoffmann (PSB) e Iriny Lopes (PT) não conseguiram
se eleger para a Câmara, enquanto Sergio Meneguelli (PSD) e Wellington
Callegari (DC) não irão para o Senado.
A coligação que mais
elegeu deputados
Considerando os partidos que formam
cada coligação majoritária (a de Ricardo, a de Pazolini e a de Helder), a que
mais elegeu estaduais, disparadamente, foi a do atual governador, com 18
eleitos: Federação União Progressista (5), Podemos (4), MDB de Ricardo (4), PSB
de Casagrande (3) e Agir (2).
A de Pazolini elegeu 8: os 6 do PL
e mais dois do Republicanos, sigla do ex-prefeito de Vitória.
A de Helder fez 3 (os do PT).
Inclua-se aqui também Camila Valadão, já que o PSol formalmente não se coligou com o
PT, mas apoiou Helder para governador.
Partidos que terão
representantes
Na atual composição, 12 partidos ou federações têm representantes
na Assembleia. A partir de fevereiro, serão só 9 bancadas:
. PL (6)
. Federação União Progressista (5)
. Podemos (4)
. MDB (4)
. PT (3)
. PSB (3)
. Agir (2)
. Republicanos (2)
. PSol (1)
Vereadores “promovidos”
Entre os 16 novatos, metade corresponde a vereadores “promovidos”: Davi Esmael (Rep), Karla Coser (PT) e Dárcio Bracarense (PL), de Vitória; Açucena (PT) e o Dr. Fernando Santorio (PP), de Cariacica; o Pastor Dinho Souza (PL), da Serra; o Dr. Vitor Louzada (PL), de Colatina; e Thiago do Casal Policial (PL), de Guarapari.
Ex-prefeitos eleitos
Também chegam à Assembleia três ex-prefeitos: o de
Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), o de Mimoso do Sul, Peter Costa (PP), e o de
Águia Branca, Brizola Corteletti (Agir).
Ex-prefeitos não
eleitos
Agora, o que chama mesmo a atenção é o grande número de
ex-prefeitos não eleitos para a Assembleia: Daniel Santana (PP), de São Mateus;
André Fagundes (Podemos), de Nova Venécia; Fabrício Petri (Agir), de Anchieta; Audifax
(PP), da Serra; Luciano Pingo (Agir), de Ibatiba; Dr. Henrique Vargas (PL), de
São Gabriel da Palha; Solange Lube (MDB), de Viana. Esses são alguns exemplos.
Vereadores não
eleitos
Também houve um grande número de vereadores que tentaram dar
o salto, mas não conseguiram se reeleger. Entre eles, Dr. Hércules (PP), de
Vila Velha; Lelo Couto (MDB), presidente da Câmara de Cariacica; Anderson Goggi
(Rep), presidente da Câmara de Vitória; Devacir Rabello (PL), de Vila Velha;
Aloísio Varejão (PSB), de Vitória; Pastor Fabiano (PL), de Vila Velha.
Ex-deputados não
eleitos
Vários ex-deputados estaduais também não conseguiram voltar
à Casa de Leis. Entre eles, Majeski (MDB), Alexandre Quintino (MDB), Nunes
(PT), Marcos Garcia (Rep), Sandro Locutor (MDB), Dr. Rafael Favatto (PL) e
Bruno Lamas (PSB).
Aliás, entre os 30 eleitos, apenas um é ex-deputado, mesmo assim com um grande asterisco: suplente do PT na eleição de 2022, Julinho da Fetaes assumiu só por cerca de quatro meses entre julho e outubro de 2024, enquanto João Coser disputou a eleição a prefeito de Vitória.
Paulo Folletto (PSB)
Encerrando o quarto mandato seguido na Câmara dos Deputados,
depois de dois na Assembleia Legislativa, Paulo Folletto ficará sem mandato
parlamentar pela primeira vez em 24 anos. Com 14.545 votos, não conseguiu
voltar para a Assembleia.
Caus e Jacqueline
Colaboradores do último governo Casagrande (PSB), o ex-comandante-geral
da PMES Coronel Caus (Podemos) e a ex-secretária estadual de Mulheres Jacqueline
Moraes (PSB) também não conseguiram chegar.
Os recordistas
Agora, sobreviventes mesmo são os deputados Janete de Sá
(PSB) e José Esmeraldo (União). Ambos vão para o sétimo mandato na Ales.
O novo decano
Mas, considerando o tempo ininterrupto, com a subida de Marcelo
Santos (União) para a Câmara Federal, quem se tornará o decano da Casa é Dary Pagung
(PSB): está lá, sem interrupções, desde 2008 (totalizando cinco mandatos). E
está indo para o sexto seguido.
Representatividade
manda lembranças
E mais uma vez, conforme previmos aqui, o número de mulheres
eleitas na Assembleia foi baixíssimo: apenas meia dúzia, num universo de 30, ou
seja, 20%. Ok, pode-se argumentar que é um crescimento, já que, atualmente, há
ainda menos mulheres: apenas quatro. Duas a mais já é um ganho. Mas 20% ainda é
muito aquém do ideal de paridade.
Foram eleitas Karla Coser (PT), Açucena (PT) e Jeesala Coutinho (MDB), que se juntam às reeleitas Camila Valadão (PSol), Raquel Lessa (PP) e Janete.
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