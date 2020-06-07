Paulo Hartung: “A preço de hoje, sairemos dessa crise de joelhos”

Quando você tem a eleição na democracia, seja nos Estados Unidos, seja na França, seja em qualquer lugar onde você tem o presidencialismo, você elege o presidente da República. E quem está eleito presidente precisa ter uma base no Parlamento. O Trump precisa de uma base no Congresso Nacional para apoiar os seus projetos, para não permitir o impeachment que foi tentado em determinado momento e assim por diante. Então, na democracia, a lógica é essa. No Brasil, você teve composições com o Congresso Nacional absolutamente equivocadas, para não dizer coisa pior… Até criminosas, vamos dizer as coisas piores com todas as letras. Isso não quer dizer que compor uma base de apoio no Parlamento tenha que ser por métodos incorretos, ilegais e assim por diante. Você pode compor uma base no Parlamento através do diálogo, de compromissos programáticos. Você foi eleito com ideias programáticas, mas as suas ideias não te deram a base no Parlamento de que você precisava? Você pode acrescentar pontos programáticos de outras forças políticas ao seu programa. Isso é a democracia. É evidente que, como você tinha um sentimento explosivo na sociedade, por um conjunto de equívocos que foram cometidos no Brasil, você pode querer surfar nisso. Mas você tem que ter o cuidado de não querer surfar numa “onda caixote”, porque não vai surfar. Você tem que saber o que vai fazer. E governar é isso: é dialogar, é convencer a sociedade, é convencer os parlamentares, é explicar ao Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à Defensoria… explicar o que você está fazendo, o que não pode ser feito. Na democracia, governar é isso: é um trabalho de convencimento. Então, acho que é tardio. O governo já está mais frágil para compor base. Podia ter feito isso em condições muito melhores, no início do governo. Mas, para o Brasil, é melhor que o governo tenha uma base nas duas Casas do Parlamento brasileiro, que você tenha uma estabilidade para o país. Isso é o que defende qualquer brasileiro que é patriota realmente. Não esse negócio de patriotismo bobo e equivocado que temos visto mundo afora. O brasileiro que é patriota mesmo, que quer o futuro do país, defende isso, independentemente do governo que esteja no poder.