Cordel Político: Morte e Vida Bolsonarina

Disse que era "liberal"

Mas isso é pura lenda

O Guedes teria aval

Pra tocar essa agenda

Mas o "tá ok" total

Veio cheio de emendas

As reformas, coisa e tal

Essa pauta não engrena



Se o ministro era o Posto

Bolsonaro não é frentista

O governo tem seu rosto

E a cabeça é estatista

O mercado, com desgosto,

Enfim entendeu as pistas:

Tava claro, né, seu moço?

É um intervencionista…



Se elegeu com um discurso

De respeito à lei e à "orde"

Na sua história, contudo,

Esse nunca foi seu forte

Desde os tempos de coturno

Confusão é o seu mote

Não à toa pelos fundos

Do quartel saiu bem jovem



Trinta anos de Brasília

Mas disse que era "outside*

Empregando até a filha

Do Queiroz, o seu cumpádi

Os filhos, na mesma trilha,

Empregaram com vontade

Gente ligada à milícia

Sem falar nas "homenage"



E outro enorme blefe:

Combate à corrupção

Botou o Moro de chefe

"Carta branca", só que não

Interveio na PF

Lava Jato foi pro chão

E os seus quatro moleques

Sob investigação



Vendeu política externa

"Sem ideologia". Pasmem!

O que se viu foi baderna

De um chanceler sem bagagem

Política subalterna

A Trump, de vassalagem

Chamou a China pra guerra

Assim como o Joe Biden



Queimam as nossas florestas

Queimação da nossa imagem

Viramos um pária na Terra

Uma nação bem à margem

E o "apoio da caserna"?

Era só outra miragem

Em frente ao quartel ele berra

Vá gritar em outra paragem



Era "gente como a gente"

Mas veio a pandemia

O povo caiu doente

E ele, enquanto isso, ria

Negando o que é evidente:

"Histeria", "fantasia"

Debochado e indiferente

À sua gente em agonia



Sabotou o isolamento

Máscara não quis saber

O povo inteiro em tormento

Ele só quer dar rolê

Desde o primeiro momento

Escapou do seu dever

Era pra ele ser o centro

Dos esforços, mas cadê?



Só fala em cloroquina

Vira o disco, por favor!

Tripudiou da vacina

No povo botou pavor

Falou que era "vachina"

"Jacaré" ninguém virou

Sandice que não termina

(Agora enfim se curvou…)



Voto impresso e nióbio

Armamento, cloroquina

É a política do ódio

Da morte bolsonarina

Esse já subiu ao pódio

E olha que é grande a fila

Não dos melhores, é óbvio,

O Brasil não merecia...

