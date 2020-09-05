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Ameaça a adversários políticos

Assumção e Assis gravam vídeo com blogueiro que foi preso por atos antidemocráticos

Oswaldo Eustáquio é investigado em inquérito que apura promoção de atos favoráveis ao fechamento do Congresso e do STF e chegou a ser preso. A PF suspeitava que ele iria fugir do país

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 21:45

Públicado em 

04 set 2020 às 21:45
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Subtenente Assis (à direita) ao lado do deputado Capitão Assumção no lançamento do partido de Bolsonaro em Brasília
Subtenente Assis (à direita) ao lado do deputado Capitão Assumção no lançamento do Aliança pelo Brasil de Bolsonaro em Brasília. O novo partido ainda não saiu do papel Crédito: Divulgação
Pré-candidatos, respectivamente, a prefeito de Vitória e de Cariacica, o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota) e o subtenente dos Bombeiros Sérgio Lopes de Assis (prestes a se filiar ao PTB) publicaram um vídeo em que aparecem ao lado do blogueiro Oswaldo Eustáquio, investigado na Operação Lume, que apura a promoção de atos antidemocráticos favoráveis ao fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).
Eustáquio chegou a ser preso. De acordo com as investigações, ele é suspeito de “impulsionar o extremismo e o discurso de polarização”. É também considerado um dos principais influenciadores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Segundo a Polícia Federal, dias antes da prisão, em 26 de junho, ele tinha chegado a ir a Ponta Porã (MS) e se preparava para deixar o país.
Foi solto em 05 de julho, com algumas condições: está proibido de deixar o Distrito Federal e deverá manter distância de pelo menos um quilômetro da Praça dos Três Poderes e das residências dos ministros do Supremo. 
No vídeo, Eustáquio apresenta Assis e Assumção como “novos leões que vão rugir”. “E esses rugidos serão ouvidos em todo o Brasil.” Em seguida, enaltece a integração do Patriota (representado por Assumção) com o PTB, novo reduto político-eleitoral de políticos que apoiam o presidente Bolsonaro no campo de extrema-direita, sobretudo militares. Em seguida, passa a palavra para Assis, pedindo ao subtenente: “Fala um pouco do que isso representa para o Espírito Santo”.

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A resposta de Assis, da maneira mais reta possível, pode ser considerada uma ameaça direta e declarada à vida de adversários políticos que sejam “comunistas” ou “socialistas” – ou que sejam assim considerados por eles. O militar dos Bombeiros afirma que eles vão, literalmente, “sepultar todos os comunistas e socialistas do Espírito Santo”:
“Eu vou resumir o que representa para o Espírito Santo: através do PTB, nós vamos sepultar os comunistas, os socialistas no Estado do Espírito Santo. Junto com nosso Capitão Assumção, que é uma referência não só no nosso Estado, mas uma referência no Brasil. Nós vamos sepultar os comunistas e socialistas no Estado do Espírito Santo.”

REAÇÃO

O advogado André Moreira, pré-candidato a vereador de Vitória pelo PSOL, anunciou, também por meio das redes sociais, que ingressará com representação criminal na Justiça contra os envolvidos no episódio. No vídeo divulgado por Moreira, ele associa a ameaça feita por Assis e pelos demais a uma denúncia feita pelo PSOL há uma semana, pedindo a cassação do mandato de Assumção na Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar.
“Essa ameaça é muito grave e se torna mais grave ainda quando é feita por servidores públicos do Estado do Espírito Santo, pagos por nós, e que recebem autorização para uso de armas para nos proteger, mas usam essa condição contra nós para nos ameaçar.”

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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Fake news STF Capitão Assumção PTB Patriota (partido) Subtenente Assis
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