Vivemos em uma época de muito fundamentalismo e pouco fundamento

Fundamentalismo. Se formos pesquisar no dicionário, na internet, está explicado ou definido como corrente de pensamento, que prega obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios fundamentais. A palavra corrente pode significar aquilo que prende, ou que está preso, do ponto de vista de ideias e de crença, ou ainda fluxo de pensamento, ligação.

O fundamentalismo não está na ordem da liberdade, mas da corrente. Faço questão de iniciar o artigo de hoje tomando como fundamento esse conceito para que possamos pensar onde estamos e para onde vamos.

Cada vez mais estamos assistindo, ou comungando, ou fazendo parte de uma sociedade em que o fundamentalismo está presente. Fundamentalismo na família, na política, na escola, na religião. Cada vez mais pessoas vêm defendendo pautas e princípios desfundamentados, sem base, sem contexto. Quando esses são questionados, a resposta: mas não tem como discutir, é assim e pronto. “Não se tem como discutir”! Essa frase é cara para um fundamentalista.

Cada vez mais estamos vendo pessoas abraçando doutrinas, decorando trechos. Isso em todos os campos. Para esses é mais fácil sustentar a decoreba do que discutir ideias, porque pode ser que na discussão o sujeito tenha que se desfazer do que acredita. O fundamentalista conserva até aquilo que para o contexto de hoje se considera discrepante.

O fundamentalista não dialoga. Ele cancela o questionador porque nele não existe abertura, e cancelar pode ser uma forma de justificar a (ou de não querer admitir e abrir mão da) falta de fundamento.

Há tempos venho querendo entender o porquê de tudo isso que vem acontecendo. O fundamentalismo não tem sentido para mim, mas porque tem para o outro e para outros? Esses dias atrás, uma amiga que conversa e trabalha com muitos pais, uma vez que ela também atende crianças com dificuldades de relacionamento ou com sintomas emocionais, dizia: “Tenho percebido em muito dos pais, que essa geração tem jogado fora o autoritarismo (o que é bom), mas junto, jogaram fora também a autoridade”.

Fui embora da conversa pensando: será que pelo vazio da autoridade, de direção, de liderança, está se buscando quem faça esse papel “de uma outra forma”? Será que está se buscando o autoritarismo no fundamentalismo, no fanatismo, uma forma de suprir essa necessidade?