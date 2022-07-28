A guerra do Instagram com seus usuários no século do vídeo

Na última terça-feira (26), o Instagram noticiou, através do seu diretor, por meio de uma rede social: “Eu preciso ser honesto. Eu realmente acredito que o Instagram terá mais vídeos ao longo do tempo. Nós vimos isso mesmo quando não realizamos nenhuma alteração. Nós vimos isso só de vocês olharem [as publicações do] feed em ordem cronológica”, argumentou Adam Mosseri, head da rede social.

Imediatamente, as reações começaram a surgir. As críticas são voltadas principalmente para o formato na vertical em tela cheia, que lembra muito o estilo de navegação do rival chinês. Mas também há foco em pontos como a queda no engajamento das fotos no feed e nos stories para favorecer o Reels, os famosos vídeos curtos inspirados na plataforma da ByteDance.

Aquilo que o Instagram busca enfatizar no seu feed parece ser aquilo que para o marketing de hoje é vital: produção de conteúdos em vídeos. O recurso de imagem, movimento, voz, expressão, som, apresenta-se como o mais tangível dos tempos. Basta olharmos os stories, por exemplo, quase sempre recheados de vídeos.

Estudo recentes mostram a vocação do vídeo para o momento da publicidade no século atual, especialmente em razão das consequências diversas da pandemia . Conforme veiculado pelo Portal Mundo do Marketing, números da Social Media Today revelaram que cerca de 90% dos usuários desejam ver marcas utilizando mais vídeos.

Do mesmo modo, o relatório de 2022 de videomarketing de Wyzowl, que traz dados detalhados desse mercado desde 2015, mostrou que 86% das empresas pesquisadas usaram o vídeo como ferramenta de marketing. Um dos poderes de atração do vídeo é sua capacidade de retenção.