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A guerra do Instagram com seus usuários no século do vídeo

Queda no engajamento das fotos no feed e nos stories para favorecer o Reels, os famosos vídeos curtos, é um dos principais focos de resistência dos usuários

Públicado em 

28 jul 2022 às 01:15
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Na última terça-feira (26), o Instagram noticiou, através do seu diretor, por meio de uma rede social: “Eu preciso ser honesto. Eu realmente acredito que o Instagram terá mais vídeos ao longo do tempo. Nós vimos isso mesmo quando não realizamos nenhuma alteração. Nós vimos isso só de vocês olharem [as publicações do] feed em ordem cronológica”, argumentou Adam Mosseri, head da rede social.
Imediatamente, as reações começaram a surgir. As críticas são voltadas principalmente para o formato na vertical em tela cheia, que lembra muito o estilo de navegação do rival chinês. Mas também há foco em pontos como a queda no engajamento das fotos no feed e nos stories para favorecer o Reels, os famosos vídeos curtos inspirados na plataforma da ByteDance.
Aquilo que o Instagram busca enfatizar no seu feed parece ser aquilo que para o marketing de hoje é vital: produção de conteúdos em vídeos. O recurso de imagem, movimento, voz, expressão, som, apresenta-se como o mais tangível dos tempos. Basta olharmos os stories, por exemplo, quase sempre recheados de vídeos.

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Estudo recentes mostram a vocação do vídeo para o momento da publicidade no século atual, especialmente em razão das consequências diversas da pandemia. Conforme veiculado pelo Portal Mundo do Marketing, números da Social Media Today revelaram que cerca de 90% dos usuários desejam ver marcas utilizando mais vídeos.
Do mesmo modo, o relatório de 2022 de videomarketing de Wyzowl, que traz dados detalhados desse mercado desde 2015, mostrou que 86% das empresas pesquisadas usaram o vídeo como ferramenta de marketing. Um dos poderes de atração do vídeo é sua capacidade de retenção.
Se por um lado o Instagram deseja dar mais expressão para os vídeos, por outro temos os usuários pedindo autenticidade. Entre essa corda esticada, está a importância e relevância dos vídeos para o nosso tempo. Hoje, com os celulares nas mãos, o acesso a esse recurso foi expandido e, dada a notoriedade, precisamos cada vez mais desbravar esse mundo que oferece uma imensidade de oportunidades para os negócios, para as marcas, para as pessoas.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

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