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Marketing

Uma causa que toda marca deveria ter

A causa representa aquilo que uma marca exerce ou abraça e que tem valor de transformação humana e social

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 02:00

Públicado em 

01 dez 2022 às 02:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Toda marca, seja ela média ou grande, ou ainda que pequena, está embalada numa missão, visão e valores. Mas poucas delas possuem no arcabouço ou no plano estratégico uma causa. Assim sendo, podemos até pensar que missão se confunde com causa. A missão de uma empresa diz respeito ao que ela determina como a razão de ser do seu negócio, a sua entrega ao cliente. Já a causa representa aquilo que uma marca exerce ou abraça e que tem valor de transformação humana e social.
Ser uma marca que vai além da roupa, que vai além do produto de beleza, que vai além da experiência do cliente, e avança para a transformação, essa é a causa. Uma das formas de entrelaçar esses objetivos, é através do Marketing.
Na prática, podemos entender desta maneira: marcas associam produtos ou serviços a uma causa que diga respeito a educação, meio ambiente, pobreza, diversidade, ou quaisquer outras, fazendo com que uma fração ou toda o faturamento com a comercialização desse item seja revertida para projetos com característica de transformação social do meio onde estão inseridos.

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A marca Natura, por exemplo, explicita bem essa “teoria”. No conjunto de causa da marca eles adotaram como mantra: “Não existe futuro sem a Amazônia Viva. E por isso a nossa causa leva esse nome. Nós escolhemos nos importar com a Amazônia Viva”. Qual a sua ação concreta: a Natura, junto ao MapBiomas e ao InfoAmazônia, criaram o PlenaMata, uma iniciativa que joga luz a um dos principais desafios do Brasil e do mundo hoje, o desmatamento da Amazônia. E o PlenaMata chega para contribuir ativamente com isso, trazendo dados em tempo real e histórias sobre o que acontece na região. A iniciativa vai nos ajudar a monitorar a floresta e também será um espaço para mobilização da sociedade a favor da conservação e regeneração da Amazônia. Entre os destaques do portal está o contador de árvores derrubadas minuto a minuto, com números estimados por desmatamento em 2021.
Anna Beatriz Thieme, Gerente de Comunicação e Marketing do Instituto Ayrton Senna, evidenciou em matéria recente no "Meio e Mensagem" que uma pesquisa realizada em 2020 pela EY-Parthenon, consultoria de estratégia focada em negócios, mostrou que 70% dos consumidores afirmam que passariam a atentar-se mais aos impactos sociais causados pelos produtos e marcas que consomem. Isso demonstra que atrelar marcas a produtos sociais endereça diferentes demandas, como atenção aos desejos dos consumidores por uma compra mais consciente, criação de valor e melhor reputação com diversos contatos.
Pela causa, a marca vai além daqueles e daquelas que entram na sua loja, consomem seu produto ou se utilizam do serviço. Abraçar uma causa equivale a dar mais passos, ir mais longe.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

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