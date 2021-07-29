AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Atendimento

Brasileiros estão mais exigentes com o pós-compra

Estudo mostra que temos um modelo de comunicação e de relacionamento com o consumidor que não responde às expectativas deles

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

29 jul 2021 às 02:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Compra on-line: cada vez mais consumidores têm aderido à aquisição de produtos pela internet
Todos os clientes entram num estabelecimento, numa conta, num perfil comercial com uma expectativa, e desejam sair dali com uma experiência Crédito: Snowing/Freepik
Tempos atrás, em uma mentoria para atendimento, eu dizia: todos os clientes entram num estabelecimento, numa conta, num perfil comercial com uma expectativa, e desejam sair dali com uma experiência. Essas duas palavras, expectativa e experiência, também podem ser uma chave de compreensão para lermos as entrelinhas de um estudo da “The Power of Brand Relationship Design”, realizado pela agência R/GA apara analisar o comportamento dos consumidores no pós-compra em nove mercados das regiões da América do Norte, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico. Os números foram elucidados pelo site Meio Mensagem na manhã de ontem (28).
O estudo feito com 16 mil pessoas, sendo 1.500 consumidores brasileiros, de junho a setembro do ano passado, chama a nossa atenção quando diz que 82% dos brasileiros desejam que suas experiências de compras vão além da entrega correta das mercadorias, e que 80% deles compram seus produtos com base na experiência que tiveram com as marcas. Vejamos: todo e qualquer sentimento adquirido no processo de compra é fator crucial para uma segunda compra. Além disso, entre os consumidores de todos os países que compõem a pesquisa, os brasileiros são os mais exigentes: 50% declararam que não têm certeza se repetiriam uma experiência de compra com uma marca.
Outra percepção trazida pelo estudo é a falta do sentimento de comunidade gerado pelas marcas. No Brasil, apenas 27% dos entrevistados declararam que se sentem membro da comunidade de alguma empresa ou marca, e apenas 19% dos entrevistados sabem da existência de programas de fidelidade ou de comunidades das marcas que consomem.

Veja Também

O século 21 e os seguidores da ignorância e do negacionismo

Publicidade: de anúncios a propagandas que contem histórias

Instagram não é mais um aplicativo para compartilhar fotos

Outra coisa que chama a atenção e ao mesmo tempo lança desafios na comunicação atual das marcas, é a chamada personalização. Cerca de 92% dos brasileiros da pesquisa disseram que gostariam de receber comunicações personalizadas (com nome, empatia, identidade) sobre produtos e serviços que podem ser interessantes para seu perfil, e cerca de 88% se despontaram interessados em experiências personalizadas e interativas para obter informações e suporte.
Por fim, temos um outro fator que acende um alerta para todas as marcas, e esse não equivale apenas às métricas de rede social, mas ao real engajamento, ou se preferir, pertencimento. No Brasil, apenas 27% dos entrevistados declararam que se sentem membros da comunidade de alguma empresa ou marca.
Por hora, o que isso tudo tem a nos mostrar? Parece que temos um modelo de comunicação e de relacionamento com o consumidor que não responde às expectativas deles. Os números revelam um tremendo desafio ao redor de três pontos, que eu diria que são fundamentais: experiência, personalização e engajamento. Ainda assim, ficou mais que claro que a era da venda, do preço, faz uma travessia. Agora estamos na era da experiência e do valor. Quem não rever, deixará de ser visto. Quem não buscar relação depois que o cliente sair da loja, corre o risco de não ser mais desejado. Vale pensar!

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Richarlison comemora gol pelo Tottenham
Richarlison entra no radar da Juventus e pode deixar o Tottenham, diz jornal italiano
Max Verstappen foi o mais veloz no primeiro treino livre
Red Bull domina 1º treino livre e Verstappen é o mais veloz; Bortoleto é 10º
A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus no primeiro semestre de 2026 foi o maior para o período desde 2011.
Produção de motocicletas no Brasil supera 1 milhão de unidades no 1º semestre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados