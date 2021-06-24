A 'facada' de Bolsonaro naqueles que fazem perguntas

Venhamos e convenhamos, a imprensa é apenas um pretexto para o presidente desmantelar suas neuroses Crédito: Pedro Ladeira/ Folhapress

Basta rebobinar os fatos e ver, desde o debate político eleitoral passado, como que o presidente se alinha às perguntas: sempre ou quase sempre com aspereza. As perguntas o incomodam absurdamente. Ao que parece, as interrogações geram uma alergia naquele que prefere ser o dono das exclamações. Sim, toda e qualquer pergunta tem o dom e capacidade de provocar, interpelar, sacar o imprevisível e extrair da nossa crueza e nudez as respostas mais ousadas e descaracterizadas das narrativas pré-moldadas.

Mas, as perguntas que mais incomodam o presidente são aquelas que vão na linha contrária das suas crenças e das suas atitudes. O ser supremo e majoritário é inquestionável, intocável e impermeável. É assim que Bolsonaro se apresenta. O homem avesso às interrogações. Nota-se, portanto, que todas as vezes em que ele se apresenta a público, digamos, equilibrado, é quando se apresenta com as respostas, os pontos e as vírgulas pré-formatados.

Engana-se quem pensa que Bolsonaro fala o que pensa. Ele fala o que sua plateia deseja ouvir. Reviremos os vídeos do então deputado Bolsonaro e vejamos seus posicionamentos e suas falas. Aliás, Bolsonaro segue terrivelmente aquela máxima: pensar dói. Por isso, fazer perguntas que por hora o levam a pensar é como atiçar o bisturi numa ferida verde e inflamada. O que sair dessa ferida, tire as suas conclusões.

Bateu o desespero. A fúria. O comportamento de Bolsonaro não é normal. É absurdo. Escreveu recentemente a colunista Olga Curado: “Bolsonaro acha que desmerece a imprensa com seus ataques. É um engano. Algumas das características do medo são a oscilação do tom de voz e o movimento de cabeça como se estivesse desviando de um ataque. No Atlas das Emoções, de Paul Ekman, a irritabilidade aparece como ponto inicial de um processo que pode chegar à fúria. E, como ensina o pesquisador, a raiva está intimamente ligada ao medo. Aliás, a raiva muitas vezes oculta o medo”.