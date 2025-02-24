Mães e filhos na prisão: a punição estendida

Celas apertadas. Ambiente inóspito. Ambiente pesado. Espaço de supressão de direitos. As penitenciárias femininas do país constituem um ambiente inadequado para crianças, principalmente para recém-nascidos. Inobstante a isso, a legislação brasileira garante que uma mãe encarcerada e seu bebê têm direito de ficar juntos pelo menos até os seis primeiros meses de vida dele.

Para os especialistas, a medida revela-se benéfica para mães e filhos, muito embora o sistema prisional, na prática, não seja garantidor de nenhum direito para a mulher ou o bebê, pelo contrário, a prisão no Brasil ainda é local de violação de direitos e produção de violência.

A ideia de que uma pessoa, mesmo não tendo dado causa, já nasce em situação de cárcere, é absurdamente desumana. Roubam-se os momentos iniciais de aconchego familiar e inserção social, que deve ser promovido nos primeiros meses de vida. Da mesma forma, o ambiente prisional, que é permeado de tensão e insegurança o tempo todo, é inadequado para a ambientação da criança.

Embora tenha-se a mãe em situação de permanente aderência com a criança, é preciso pensar na qualidade da saúde mental e física dessa mulher que entrega toda sua essência e energia para proteção de seu filho, visto ser conhecedora da situação em que se encontra.

Como pensar formas de amenizar essa situação dramática tem sido o exercício de muitos profissionais que atuam na área.

Nessa esteira, o projeto "Da gestação para a vida", do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), desde 2019, realiza ensaios fotográficos com bebês de internas que estão custodiadas no alojamento materno infantil na unidade prisional.

O objetivo do projeto é registrar os primeiros meses de vida dos bebês, uma vez que eles ficam na companhia das mães detentas até completar seis meses de vida. De acordo com a Sejus, atualmente, duas internas lactantes vivem no alojamento com seus bebês.

Desde o início do projeto, mais de 30 crianças já tiveram o registro fotográfico realizado durante esse período, o que tenta amenizar a aridez e tom acinzentado dessa fase da vida de muitas mulheres.

Alojamento humanizado para bebês é inaugurado em presídio feminino de Cachoeiro, em 2023 Crédito: Divulgação/Sejus

Mesmo com a intenção em fazer com que as crianças tenham uma memória dessa fase da vida, minimizar o dano provocado pela condição de prisão das mães, promover estreitamento da relação afetiva e o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho, o que é de grande valia, uma coisa jamais poderá ser mudada: as fotos foram produzidas intramuros de uma instituição total, e em alguma medida, trazem as marcas da dor e do sofrimento.

No mês passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a realização de mutirões carcerários para garantir o cumprimento de uma decisão que assegurou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos.