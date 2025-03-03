Imigrantes: pertencemos uns aos outros e precisamos uns dos outros

Uma campanha de um hospital na Alemanha tem rodado as redes digitais do mundo inteiro com a seguinte provocação humanitária. O cenário, uma escadaria cheia de profissionais de saúde, e uma pergunta: “Como seria a Alemanha sem imigrantes?” A mesma escadaria quase vazia é a resposta.

A migração é uma prática muito antiga. No entanto, com a migração atingindo números recordes, torna-se vital adotar uma abordagem mais abrangente para lidar com as complexas e multifacetadas razões que motivam as pessoas a se deslocarem nos dias de hoje, de acordo com as Nações Unidas.

Sem imigrantes, vários países, ditos de primeiro mundo, não sobreviveriam, considerando que a mão de obra de base e pesada é realizada pelos que são da periferia, os imigrantes. A lógica da cidade é a lógica mundial. Centro e periferia se encontrando para satisfação das necessidades mútuas.

Como exemplo clássico dessa questão temos o caso dos EUA, que teria um abalo na economia na hipótese de remoção completa dos imigrantes do território do Tio Sam, que fazem o serviço que americanos não se propõem a fazer, e ainda reduziria o PIB per capita de cerca de 5% a 10%, o que significa que a riqueza por pessoa diminuiria, de acordo com Tarek Hassan, professor de Economia na Universidade de Boston.

Vale destacar que nos EUA os imigrantes compõem 70% dos trabalhadores agrícolas, conforme pesquisa do Departamento de Trabalho do país. Além de que, famílias de imigrantes contribuíram com quase um sexto de todos os dólares arrecadados em impostos, cerca de US$ 580 bilhões (R$ 3 trilhões), em 2022.

Os imigrantes são importantes para o mundo, pois contribuem para o desenvolvimento econômico, cultural e social.

Além do mais, se pensarmos do ponto de vista cultural, a migração de pessoas contribui para a formação da cultura de um país, movimentando conhecimentos, bagagem cultural e experiências de vida e, por consequência, contribui para a construção de sociedades prósperas, trazendo apoio, redes e competências, enfim, um ambiente melhor para todos.

Brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, durante processo de embarque em avião da FAB, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, neste sábado (25/01) Crédito: Ato Press/Folhapress

A imigração ordenada gera impactos muito importantes para as sociedades contemporâneas, sendo fundamental a proteção dos direitos dos imigrantes, a garantia da livre circulação de pessoas e bens visando proporcionar crescimento econômico sustentável e inclusivo. As mudanças demográficas globais e as transformações econômicas fundamentam a necessidade da migração.

Impossível viver um mundo globalizado sem o respeito àqueles que por motivos diversos desconhecem fronteiras quando o assunto é construir um mundo melhor para todas as pessoas.