A radiografia do desmonte das políticas públicas dos direitos humanos no Brasil

Lamentável a realidade em que estamos imersos. Um país com graves violações de direitos humanos, históricas e estruturais, que teve no governo que se despede o descompromisso total com a vida e dignidade da pessoa humana.

É de bom alvitre lembrar, que quando se pretende, internacionalmente, avaliar um país, se lança o olhar para a forma como são tratadas as questões dos direitos humanos, considerando que não há desenvolvimento sustentável se a vida humana, em todas as suas formas, é aviltada.