Fique por dentro dos destaques da Semana Internacional do Café

Luiz Claudio de Souza e Willians Valério, vencedores do Coffee of the Year 2019 Crédito: Nitro/Divulgação

Um grande evento com celebrações memoráveis. Foi assim a Semana Internacional do Café – SIC 2019, que movimentou toda a cadeia produtiva do café entre os dias 20 e 22 de novembro em Belo Horizonte-MG. A maior feira do segmento no Brasil teve três dias agitados, de encontros e reencontros em meio a xícaras que deixaram os pavilhões do Expominas bem acelerados, literalmente.

A feira, que nasceu em São Paulo na década passada, encontra-se no auge. A edição deste ano reuniu mais de 20 mil pessoas, entre produtores, torrefadores, baristas e exportadores. O evento contou também com lançamentos de maquinários e acessórios que atendem a toda a cadeia, além da visita de aficionados pela bebida, que buscam saber e provar, em primeira mão, o que há de novo no universo do café.

Semana Internacional do Café reuniu mais de 20 mil pessoas no Expominas Crédito: Gustavo Baxter/Divulgação

Além dos expositores, o evento abrigou os campeonatos brasileiros de barismo e o aclamado prêmio Coffee of the Year, que consagra os melhores cafés nas categorias arábica e robusta (conilon) por meio do voto dos visitantes.

Vamos a um apanhado do que vi por lá:

MAQUINÁRIO

Hoje os setores da economia precisam acompanhar as novas tecnologias, com máquinas que aliam design e automação para facilitar o trabalho humano. Nos últimos anos, nós, que trabalhamos em cafeteria servindo espresso, pudemos contar com lançamentos incríveis.

Na edição atual da SIC destaco a chegada dos modelos da Slayer, fabricante norte-americana de máquinas de café espresso, e o lançamento da KB90, da italiana La Marzocco, com funcionalidades completamente diferentes das máquinas já existentes no mundo. É praticamente uma nova forma de se trabalhar no dia a dia do barista. Infelizmente, esses novos modelos demoram a chegar ao Espírito Santo, e, quando chegam, têm elevado valor para aquisição.

Estande de produtores do Alto Caparaó na Semana Internacional do Café Crédito: Nereu Jr/Divulgação

NOVAS VARIEDADES

Se há pouco tempo falávamos apenas de bourbon, mundo novo, catuaí, catucaí e iapar, agora vamos nos familiarizando com novos nomes e sabores das variedades de café arábica que começam a dar frutos pelas regiões produtoras. São elas: geisha, 2sl, arara, oeiras, catiguá, pacamara, entre outras. Esses novos varietais apresentam uma gama de notas gustativas e complexidades diferentes das que já temos pelo país e vêm para agregar.

Cupping durante a Semana Internacional do Café 2019 Crédito: Bruno Correa/Divulgação

TORREFAÇÕES

A ciência e a arte de torrar café, de que falamos na coluna anterior , aprimora-se cada dia mais, entregando aos consumidores o que de melhor o produtor faz com a sua lavoura. Entre as xícaras de maior sucesso no evento, destaco o lançamento do icatu amarelo, seco em processo natural, do Sítio Santa Rita (Caparaó), cujo lote ganhou o nome Margarida em referência afetiva ao nome da matriarca da família Lacerda. Também gostei bastante do catucaí 785, natural, do Sítio Bela Vista (Caparaó), e do catuaí vermelho, natural, do Sítio Cabaço (Chapada Diamantina).

Estande do Sítio Santa Rita (Caparaó), na SIC 2019 Crédito: Vitor Macedo/Divulgação

CAMPEONATOS DE BARISTA

Um dos pontos altos da feira são as disputas pelos troféus de barismo, que movimentam a cena pelas grandes cidades do país e ainda garantem vaga no torneio mundial. A SIC sediou desta vez o Cup Tasters, disputa entre provadores de café; o Campeonato de Barista, que envolve a máquina de espresso e faz necessária apresentações de espresso, de bebida com leite e de um drinque de assinatura; e o Campeonato de Brewers, com o desafio da xícara de café filtrado perfeita. Os campeões foram: Phelippe Nascimento (MG) no Cup Tasters, Boram Um (SP) no Barista e Julia Fortini (MG) no Brewers.

Julia Fortini (MG), vencedora do campeonato de Brewers na Semana Internacional do Café Crédito: Nitro/Divulgação

COFFEE OF THE YEAR

É o auge! Sem dúvidas, a escolha do melhor café movimenta os corredores da feira, tanto nas provas das garrafas como no seu anúncio, que acontece no último dia, no auditório principal. As amostras de café são enviadas por produtores, seguem para um júri especializado, que faz uma pré-seleção, e são apresentadas codificadas durante o evento em garrafas para os visitantes provarem e darem o seu veredicto.

Torra de café durante a SIC Crédito: Nitro/Divulgação

Na categoria robusta (conilon) temos um bicampeão do Espírito Santo, produzido por Neuza Maria da Silva e Luiz Claudio de Souza, do Sítio Grãos de Ouro (Muqui). Na categoria arábica, o título ficou com Willians Valério, do Sítio Recanto dos Tucanos (Caparaó).

Além dos tópicos detalhados, destacaram-se os cursos em salas espalhadas por toda a feira, incluindo a participação do capixaba atual campeão brasileiro de torra, Jonathan Piazarolo , além de cupping dos cafés da safra atual e dos muitos abraços e trocas de experiências. Se você ama café como eu, programe-se e não perca essa grande celebração em torno da bebida no próximo ano. Bom café!