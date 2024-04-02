Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Farmacologia na prática

Veja os riscos do consumo do ginkgo biloba

Se por um lado os efeitos benéficos a longo prazo são ainda questionáveis, trago um alerta para os que ainda pensam que ele não é capaz de trazer riscos.

Públicado em 

02 abr 2024 às 17:20
Thiago de Melo

Colunista

Thiago de Melo

Você já ouviu falar nos benefícios do Ginkgo biloba? Apesar de não possuir comprovação científica, a planta costuma ser indicada para ajudar na memória e prevenir o Alzheimer. Porém, os efeitos benéficos a longo prazo ainda são questionáveis. Por isso, trago um alerta para os que ainda pensam que ele não é capaz de trazer riscos.
O Ginkgo biloba contém substâncias chamadas de “ginkgolídeos” que podem potencializar o risco de sangramentos. Portanto, dirijo esse alerta principalmente para pessoas que fazem uso de substâncias que “afinam o sangue”, tais como os antiagregantes plaquetários como o ácido acetilsalicílico (que inibe a síntese de tromboxanos) e/ou clopidogrel (que compromete a agregação por outro mecanismo mediado por ADP). A soma desses efeitos pode gerar perda de sangue pelo nariz, sangramento gengival ou até de forma oculta pelas fezes. Veja os riscos no vídeo. 
Ginkgo biloba
O Ginkgo biloba contém substâncias chamadas de “ginkgolídeos” que podem potencializar o risco de sangramentos. Crédito: Shutterstock

Veja Também

O fenômeno Ozempic: será mesmo a melhor solução para a perda de peso?

Você se automedica? Coluna vai falar sobre os perigos da automedicação

Thiago de Melo

Thiago é pós-doutor em Farmacologia, professor/pesquisador da Universidade Vila Velha (Medicina e Ciências Farmacêuticas) e autor do perfil @farmaconaprática no insta e do canal do Youtube "Farmacologia na Prática". Nesse espaço trataremos de saúde, medicamentos e suas aplicações

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados