Veja os riscos do consumo do ginkgo biloba

Você já ouviu falar nos benefícios do Ginkgo biloba? Apesar de não possuir comprovação científica, a planta costuma ser indicada para ajudar na memória e prevenir o Alzheimer. Porém, os efeitos benéficos a longo prazo ainda são questionáveis. Por isso, trago um alerta para os que ainda pensam que ele não é capaz de trazer riscos.

O Ginkgo biloba contém substâncias chamadas de “ginkgolídeos” que podem potencializar o risco de sangramentos. Portanto, dirijo esse alerta principalmente para pessoas que fazem uso de substâncias que “afinam o sangue”, tais como os antiagregantes plaquetários como o ácido acetilsalicílico (que inibe a síntese de tromboxanos) e/ou clopidogrel (que compromete a agregação por outro mecanismo mediado por ADP). A soma desses efeitos pode gerar perda de sangue pelo nariz, sangramento gengival ou até de forma oculta pelas fezes. Veja os riscos no vídeo.