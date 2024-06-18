Dengue: entenda os perigos da automedicação

Na dengue, os níveis de plaquetas despencam, facilitando as hemorragias. Então, se a doença já provoca queda de plaquetas, não é conveniente sugerir que o paciente utilize medicamentos que atrapalham a agregação das que ainda restam. Quando você entrar na farmácia para adquirir algum remédio para dor em caso de suspeita de dengue, fuja de qualquer produto que contenha ácido acetilsalicílico (AAS), ibuprofeno, naproxeno (comumente conhecidos como Aines ou anti-inflamatórios não esteroidais). Confira o vídeo.