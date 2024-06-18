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Farmacologia na prática

Dengue: entenda os perigos da automedicação

Como não existe um medicamento que atue contra o vírus da dengue, o tratamento convencional (além de repouso e hidratação) é iniciado apenas para aliviar os sintomas

Públicado em 

18 jun 2024 às 08:00
Thiago de Melo

Colunista

Thiago de Melo

O Aedes aegypti é perigoso? 8 respostas para dúvidas sobre a dengue
Um dos sintomas da dengue é a febre alta Crédito: Kmpzzz | Shutterstock
Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas no corpo são os sintomas mais comuns da dengue. Como não existe um medicamento que atue contra o vírus da dengue, o tratamento convencional (além de repouso e hidratação) é iniciado apenas para aliviar os sintomas. É neste contexto que trago meu alerta, já que a busca por muitos desses medicamentos para dor e febre podem ser feitos sem prescrição médica.
Na dengue, os níveis de plaquetas despencam, facilitando as hemorragias. Então, se a doença já provoca queda de plaquetas, não é conveniente sugerir que o paciente utilize medicamentos que atrapalham a agregação das que ainda restam. Quando você entrar na farmácia para adquirir algum remédio para dor em caso de suspeita de dengue, fuja de qualquer produto que contenha ácido acetilsalicílico (AAS), ibuprofeno, naproxeno (comumente conhecidos como Aines ou anti-inflamatórios não esteroidais). Confira o vídeo.

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Thiago de Melo

Thiago é pós-doutor em Farmacologia, professor/pesquisador da Universidade Vila Velha (Medicina e Ciências Farmacêuticas) e autor do perfil @farmaconaprática no insta e do canal do Youtube "Farmacologia na Prática". Nesse espaço trataremos de saúde, medicamentos e suas aplicações

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