Terapia: o vômito e a diarreia da alma

Mulher aplicando a técnica de respiração para buscar a calma e reduzir a ansiedade Crédito: fizkes/Shutterstock

"Estou fazendo terapia há 4 meses e sinto que falar não adianta, nada muda! Será culpa do meu psicólogo?" Leitora - Caro leitor, envie sua pergunta: - Caro leitor, envie sua pergunta: [email protected]

Cara leitora, acharia curioso se eu te disser que tua dúvida é a mais comum em quem se envolve atualmente em um processo terapêutico ou abandonou um? Sim, muita gente se une a você e alguns cultivam a certeza que de falar não muda nada - em muitos casos. Apesar de tudo que escreverei abaixo tendo a concordar inteiramente! Todavia, isso não é a regra e não é à toa que muita gente tem a vida transformada quando resolve fazer terapia de verdade.

Entenda, minha amiga, um profissional competente e bem formado é mesmo um diferencial em qualquer segmento, mas a terapia não é sobre o terapeuta, é sobre você! Levantar a possibilidade que trouxe me habilita a formular uma hipótese confiável do porquê, no seu caso, falar não tem adiantado.

Entender o porquê falar (na terapia) cura não é difícil se quem explica consegue uma metáfora adequada. Sempre fui um bom criador de analogias e vou te favorecer com uma.

Cara leitora, você já comeu algum alimento estragado pra valer? Se não, tenho certeza que conhece alguém próximo que já, e o resultado disso pode ser de uma simples dor de barriga, mas sem exagero, até levar ao óbito, matar mesmo! Mas, se lembrar da situação, toda vez que acontece, duas coisas vão ser automáticas: vômito e diarreia. Será o seu corpo, tentando se salvar, expelindo o que entrou de errado nele. Com certeza, não será difícil ver um médico não desejando, a princípio, interromper este processo, porque ele, de uma maneira natural, limpa o organismo.

Minha amiga, nada é tão desconfortável quanto vômito e diarreia, mas eles, em alguns casos, podem ser a diferença entre vida e morte. Terapia é muito parecido, sendo a fala o vômito e a diarreia da alma!

Então, cara leitora, talvez nada ainda tenha mudado porque não começou a falar sobre realmente o que precisa ser dito, mas ainda pode ser uma demonstração de que nada mudou porque é muito difícil dizer o que precisa ser dito. Um exemplo: a verdade sobre quem nós somos. Isso leva mais tempo porque não se tornou quem é e não trás uma história de meses. São anos de vida! Mas o grande promotor dessa fuga do processo é que, infelizmente, as pessoas não conseguem mudar porque não querem colocar a contaminação interior para fora. Justificam isso para si mesmas, transferindo a responsabilidade da culpa para serpente ou para o psicólogo.