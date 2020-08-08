Prepare o seu filho pra vida

"Ser um bom pai não tem a ver com uma imagem bonita ou uma definição clara, mas sim com assumir a responsabilidade" Crédito: Freepik

""Tenho um filho de 6 anos e as vezes percebo que não sei como ser um bom pai. Qual deve ser o real papel de um pai?" Leitor - Caro leitor, envie sua pergunta: - Caro leitor, envie sua pergunta: [email protected]

Caro leitor, acho que você não mirou, mas acertou o alvo! Hoje o real problema na paternidade é saber qual é o papel do pai. Aliás, em tempos de relativismo, esse é um problema em todos os aspetos da experiência humana contemporânea!

Eu, infelizmente, não tenho espaço para mergulhar fundo contigo no problema, mas posso, de maneira analógica, te ajudar a pensar sob a luz da realidade qual deve ser o papel de um pai. Curiosamente, apesar de olharmos para o passado, não tem a ver necessariamente com ser homem.

Nós, seres humanos, somos por excelência seres simbólicos e por mais que traços naturais tenham rebote nos nossos comportamentos e até possamos observar algum tipo de "instinto" presente, até este pode ser subjugado pela cultura. Tanto que, hoje, vemos manchetes trágicas de mãe jogando bebês no esgoto ou de pessoas que, na contramão do instinto de sobrevivência, tiram a própria vida.

Ser um bom pai e cumprir o real papel deste tem a ver com abraçar o significado desta figura na experiência humana e por mais que o já citado relativismo atual diga que depende, tendo a discordar! Ser pai tem relação, sim, com uma função clara na vida de um sujeito em formação.

Um bom pai é o indivíduo, que participando da vida de outro no processo de formação entende que este mesmo indivíduo em formação precisa assimilar as regras do jogo chamado vida. Este indivíduo vem de um contato com a mãe onde tudo é seguro, afetivo e prazeroso e todos sabemos que a vida fora do colo não é assim! Um bom pai, para além de ser homem ou ter um pênis, ou mesmo ter ligação sanguínea com alguém, é uma pessoa que se importa com o futuro real do filho e mira na necessidade de prepará-lo para um mundo cheio de regras e leis.

Resumindo, meu amigo! Se quer ser um bom pai para o seu filho, esqueça os esquemas de consumo e recompensa atual, abandone os discursos e caminhe lado a lado com o seu filho mostrando para ele que a vida, apesar de difícil, é possível, sendo você o maior exemplo disto. Ser um bom pai não tem a ver com uma imagem bonita ou uma definição clara, mas sim com assumir a responsabilidade de introduzir uma pessoa na realidade com condições e possibilidades de tornar-se independente deste pai.

Caro leitor, queria concluir te propondo uma pergunta orientadora do seu desejo de ser um bom pai: antes de poder ensinar ao seu filho o caminho da responsabilidade existencial, você assume a responsabilidade pela sua própria vida?