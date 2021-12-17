7 dicas de cervejas e acessórios para presentear no Natal

COM TODO O GÁS

Kit Amigo Beer (Cervejaria Barba Ruiva) - R$ 50: à venda no site da marca, o kit vem com uma cerveja Pilsen, uma IPA e um boné. Onde comprar: www.sociobarbaruiva.com.br.

Camiseta "Brazil forces me to drink" (VestBeer) - R$ 79,90: o meme é real: "O Brasil me obriga a beber!". Além dessa camiseta sensacional, a VestBeer tem uma linha incrível com peças criadas em parceria com a Reserva. Vale a pena conferir e presentear seu amigo cervejeiro com criatividade. Onde comprar: www.reserva.ink/vestbeer/.

Kit Guarnieri IPA Cachorro Ovelheiro + taça (Mestre Cervejeiro Vila Velha) - R$ 80,98: a Cachorro Ovelheiro, da cervejaria gaúcha Guarnieri, é queridinha entre os amantes das lupuladas devido ao seu equilíbrio do começo ao fim. Ela já levou ouro nas edições de 2017 da Copa América da Cerveja e do Concurso Brasileiro de Cervejas. Onde comprar: Mestre Cervejeiro. Av. Hugo Musso, 1333, Loja 3, Praia da Costa, e Shopping Vila Velha.

Kit Tour Cervejeiro com 10 rótulos (Clube do Malte) - R$ 99,90: com esse kit dá para fazer um tour pelas escolas cervejeiras e pelos estilos mais populares. A seleção conta com alguns rótulos exclusivos e também com cervejas premiadas, como a Enigma Riverside West Coast IPA, eleita a terceira melhor IPA do Brasil no concurso brasileiro de 2021. Onde comprar: www.clubedomalte.com.br.

Kit degustação Delirium (Beershop) - R$ 243,74: eis aqui o melhor presente de Natal para quem adora cervejas belgas. O kit, com quatro cervejas e uma taça, é uma ótima oportunidade para conhecer os quatro rótulos principais da Delirium, produzida pela cervejaria Huyghe Brewery. Onde comprar: www.beershop.com.br.

"Larousse da cerveja: A história e as curiosidades de uma das bebidas mais populares do mundo", por Ronaldo Morado (Amazon) -R$ 88,01: primordial para entusiastas e estudiosos de cervejas, o livro é uma espécie de guia cervejeiro com um panorama completo da história, das receitas, dos estilos e das curiosidades sobre a bebida. Sua edição mais recente traz uma reformulação completa, de acordo com as normas do Beer Judge Certification Program (BJCP), o programa de certificação de avaliadores de cerveja mais importante do mundo. Onde comprar: www.amazon.com.br.