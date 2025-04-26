Qual será o impacto das tarifas dos EUA na economia do Espírito Santo?

Para fazer essa avaliação, eu levei em conta as “projeções dos impactos no Brasil da guerra tarifária entre Estados Unidos e China”, elaborado no último dia 13 de abril pelos colegas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): Edson Domingues, João Pedro da Costa e Aline Magalhães. Os autores simularam os impactos por meio de um modelo de equilíbrio geral a partir das medidas anunciadas entre 7 e 11 de abril:

Elevação das tarifas dos EUA das importações da China para 145% e de 10% para os demais países;

Elevação para 25% da tarifa de importações de automóveis e aço nos EUA, de qualquer país;

Elevação de tarifas da China das importações dos EUA para 125%.

A simulação da UFMG mostra o impacto no PIB dos estados das medidas tarifárias dos EUA e China. Com o impacto positivo na soja, a estimativa é de ganhos nos estados do Centro-Oeste e no Rio Grande do Sul. Os estados do Sudeste teriam as maiores perdas, dado o efeito na produção industrial e entrada de importações. No contexto brasileiro, os ganhos no Centro-Oeste praticamente equivalem as perdas estimadas nos estados do Sudeste.

E qual seria o possível impacto dessas tarifas para a economia do Espírito Santo? Segundo estimativa da UFMG, o estado teria uma queda de R$ 536 milhões no seu PIB (-0,29%), a 2ª maior em termos proporcionais dentre os 17 estados que teriam uma redução nos seus respectivos PIBs.

O que explica esse impacto proporcionalmente maior no ES? Em 2023, dos pouco mais de US$ 10 bilhões exportados pelo estado (o que equivale a quase 30% do PIB estadual), 28% foram para os EUA e 9,8% foram para a China, respectivamente primeiro e segundo lugar entre os seus parceiros comerciais.

O que o Espírito Santo mais exporta para os EUA? Aço (34%), rochas (20%), minério de ferro (13%) e celulose (13%). Esses quatro produtos somam 80% das exportações capixabas para os EUA.

E o que o Espírito Santo mais exporta para a China? Soja (48%), que vem do Centro-Oeste, celulose (24%), minério de ferro (11%) e rochas (6,6%). A soma desses três produtos exportados por empresas capixabas para a China é 42%. Deixei de fora dessa conta a soja, pois ela não é produzida no Espírito Santo e, como vimos antes, existe uma tendência de alta nas suas exportações.

De um modo geral, os setores capixabas produtores de commodities (petróleo e gás, aço, minério de ferro e celulose) seriam, em tese, os mais afetados pela desaceleração da economia causada pela redução do comércio global em função das tarifas de importação dos EUA.

Contudo, esses setores têm uma característica em comum: decisões de investimento e de produção são mais de longo prazo. Isto é, eles podem ter algum impacto no curto prazo por conta das tarifas, mas seu horizonte de planejamento é de longo prazo.

Além disso, todos esses setores têm grandes investimentos anunciados para o Espírito Santo:

E os setores produtivos genuinamente capixabas como rochas ornamentais e café? O setor de rochas está fazendo um movimento acertado de diversificar mercados e elegeu a China como grande mercado em potencial, dado a sua crescente urbanização.

Já o setor de café teve sua tarifa de importação nivelada em 10% por 90 dias , juntamente com o Vietnã, nosso principal concorrente. Caso a tarifa do Vietnã volte para os 46%, o café capixaba ganha ainda mais competitividade. Em paralelo, continuamos o movimento de agregar mais valor ao café com a implantação de fábrica de solúvel.

Siderurgia Crédito: Divulgação