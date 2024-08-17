FIP Funses 1: previsão de acelerar até 500 empresas em cinco anos no ES

Com pouco mais de dois anos de operação, o Funses 1, coordenado pelo Bandes , apresenta-se como uma solução estratégica para fomentar o crescimento econômico do Estado. Criado com um aporte inicial de R$ 250 milhões, o FIP vem consolidando seu papel na aceleração de startups e de empresas inovadoras, promovendo o desenvolvimento tecnológico e social no Estado.

Vejo o Funses além de apenas um fundo de investimento: é uma ferramenta com um impacto de longo prazo na economia do Espírito Santo, que destina os recursos oriundos do petróleo para a atração de novos negócios, gerando emprego e renda. E, principalmente, busca promover o crescimento econômico sem comprometer as gerações futuras. Desde seu lançamento pelo governo do Espírito Santo, em 2022, o Funses 1 já investiu diretamente em mais de 20 empresas e acelerou digitalmente cerca de 130 startups.

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O FIP Funses 1 tem como foco empresas que atuam em setores estratégicos e de alta inovação. São incentivadas aquelas que desenvolvem novos produtos, processos ou serviços voltados para áreas como Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Varejo e Comércio Eletrônico, Economia Digital, Saúde e Ciências da Vida, Energias Renováveis e vários outros segmentos que têm o potencial de transformar o ambiente produtivo e social capixaba.

O objetivo é diversificar a economia, inserindo-a em novos mercados e cadeias globais de inovação. Esses investimentos trazem um duplo benefício: impulsionam a competitividade das empresas locais e, ao mesmo tempo, criam soluções que beneficiam toda a sociedade capixaba, gerando emprego e renda.

Uma das principais características do Funses 1 é seu compromisso com o desenvolvimento regional. O capital investido pelo fundo é direcionado a empresas que tenham ou venham a ter atividades no Espírito Santo. Além disso, é permitido o investimento em empresas de outras regiões do país, desde que tenham sede fiscal no Estado, garantindo que os benefícios gerados por esses negócios retornem para a economia capixaba. Essa estratégia contribui para posicionar o Espírito Santo como um polo de inovação no cenário brasileiro.

Com uma previsão de acelerar até 500 empresas em cinco anos e investir em cerca de 100 negócios em diferentes estágios de desenvolvimento, o Funses 1 é peça-chave para a construção de um ecossistema de inovação no Espírito Santo. O fundo não apenas injeta capital nas empresas, mas também promove o engajamento da comunidade empresarial e incentiva a criação de redes colaborativas entre as empresas e investidores.

O FIP Funses 1 representa uma alternativa robusta para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Com foco na inovação, no fortalecimento do ecossistema de startups e na diversificação dos setores produtivos, o fundo tem o potencial de transformar o Estado em um polo de tecnologia e negócios inovadores.