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Economia

FIP Funses 1: previsão de acelerar até 500 empresas em cinco anos no ES

O FIP Funses 1 representa uma alternativa para o desenvolvimento econômico do ES. Com foco na inovação, no fortalecimento do ecossistema de startups e na diversificação, o fundo tem o potencial de transformar o Estado em um polo de tecnologia

Públicado em 

17 ago 2024 às 03:00
Sávio Bertochi Caçador

Colunista

Sávio Bertochi Caçador

Em um cenário onde a inovação é chave para o crescimento sustentável e a competitividade, o Espírito Santo tem dado passos importantes para se tornar um polo inovador. Com o Fundo de Investimento em Participações (FIP) Funses 1, que utiliza recursos do Fundo Soberano do Espírito Santo, startups recebem apoio por meio dos programas de aceleração digital, aceleração com investimento e investimento direto.
Com pouco mais de dois anos de operação, o Funses 1, coordenado pelo Bandes, apresenta-se como uma solução estratégica para fomentar o crescimento econômico do Estado. Criado com um aporte inicial de R$ 250 milhões, o FIP vem consolidando seu papel na aceleração de startups e de empresas inovadoras, promovendo o desenvolvimento tecnológico e social no Estado.
Vejo o Funses além de apenas um fundo de investimento: é uma ferramenta com um impacto de longo prazo na economia do Espírito Santo, que destina os recursos oriundos do petróleo para a atração de novos negócios, gerando emprego e renda. E, principalmente, busca promover o crescimento econômico sem comprometer as gerações futuras. Desde seu lançamento pelo governo do Espírito Santo, em 2022, o Funses 1 já investiu diretamente em mais de 20 empresas e acelerou digitalmente cerca de 130 startups.
Entenda como funciona o FIP Funses 1 e quais benefícios ele já está trazendo para o desenvolvimento de startups, com geração de emprego e renda no Estado
Negócios Crédito: Freepik
O FIP Funses 1 tem como foco empresas que atuam em setores estratégicos e de alta inovação. São incentivadas aquelas que desenvolvem novos produtos, processos ou serviços voltados para áreas como Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Varejo e Comércio Eletrônico, Economia Digital, Saúde e Ciências da Vida, Energias Renováveis e vários outros segmentos que têm o potencial de transformar o ambiente produtivo e social capixaba.
O objetivo é diversificar a economia, inserindo-a em novos mercados e cadeias globais de inovação. Esses investimentos trazem um duplo benefício: impulsionam a competitividade das empresas locais e, ao mesmo tempo, criam soluções que beneficiam toda a sociedade capixaba, gerando emprego e renda.
Uma das principais características do Funses 1 é seu compromisso com o desenvolvimento regional. O capital investido pelo fundo é direcionado a empresas que tenham ou venham a ter atividades no Espírito Santo. Além disso, é permitido o investimento em empresas de outras regiões do país, desde que tenham sede fiscal no Estado, garantindo que os benefícios gerados por esses negócios retornem para a economia capixaba. Essa estratégia contribui para posicionar o Espírito Santo como um polo de inovação no cenário brasileiro.

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Com uma previsão de acelerar até 500 empresas em cinco anos e investir em cerca de 100 negócios em diferentes estágios de desenvolvimento, o Funses 1 é peça-chave para a construção de um ecossistema de inovação no Espírito Santo. O fundo não apenas injeta capital nas empresas, mas também promove o engajamento da comunidade empresarial e incentiva a criação de redes colaborativas entre as empresas e investidores.
O FIP Funses 1 representa uma alternativa robusta para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Com foco na inovação, no fortalecimento do ecossistema de startups e na diversificação dos setores produtivos, o fundo tem o potencial de transformar o Estado em um polo de tecnologia e negócios inovadores.
Ao atrair investimentos, fomentar a criação de empregos e gerar soluções inovadoras, o Funses 1 posiciona o Espírito Santo em destaque no cenário nacional, reforçando o compromisso com um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. E, ao olharmos para o futuro, o FIP continuará sendo um catalisador para a transformação do ambiente produtivo capixaba, promovendo inovações para a competitividade das empresas capixabas e contribuindo para um desenvolvimento mais equitativo e sustentável.

Sávio Bertochi Caçador

É economista, doutor em Economia pela Ufes, professor e consultor

Tópicos Relacionados

Inovação Startup Fundo Exclusivo de Investimento em Participações (FIP do ES) Fundo Soberano
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