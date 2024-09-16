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Empresas

Por que não devemos escolher entre planejamento e execução

Estou acompanhando de perto o que está acontecendo neste final de ano. É o momento em que os planos traçados lá no início do ano começam a se mostrar em ação

Públicado em 

16 set 2024 às 13:31
Rodrigo Miranda

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Rodrigo Miranda

É um mantra comum no mundo dos negócios: “Planejamento sem execução não vale nada.” Eu mesmo já ouvi gestores afirmando que planejar é uma perda de tempo, que o verdadeiro diferencial está no executar. Porém, há uma verdade que muitos parecem ignorar: planejamento e execução são dois lados da mesma moeda e ambos são essenciais para o sucesso de qualquer empreendimento.
A questão é que, embora a operação seja crucial, ela não pode e não deve existir em um vácuo. Executar um plano de forma brilhante é admirável, mas e se o plano estiver errado? Isso pode ser um grande problema. Um planejamento sem execução não faz sentido, mas uma implementação impecável de um plano equivocado pode levar um negócio ao colapso.
Estou acompanhando de perto o que está acontecendo neste final de ano. É o momento em que os planos traçados lá no início do ano começam a se mostrar em ação. O que se tornou evidente é que, mesmo com um plano, muitas empresas estão lutando para atingir suas metas. Isso é o que me leva a refletir sobre a importância de entender não apenas a execução, mas também o planejamento.

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Fazendo uma analogia, é como estar em um carro com um ótimo motorista, mas se o destino estiver errado, mesmo a melhor condução não vai evitar que você bata na parede. O que vemos frequentemente é uma execução tão eficiente quanto desorientada, o que pode levar a problemas como crescimento acelerado sem uma estrutura de capital adequada ou endividamento excessivo para sustentar operações.
Portanto, a questão não é escolher entre planejamento e execução, mas sim garantir que ambos estejam alinhados. Planejar deve ser mais do que uma simples teoria; deve ser um processo robusto de análise de cenários e definição de objetivos claros e rentáveis. Só depois de ter um plano sólido é que devemos partir para a ação. Em vez de acelerar contra a parede, o ideal é garantir que o plano esteja correto e que a execução seja direcionada para o sucesso.

Rodrigo Miranda

É CEO e fundador da VPx Company, consultoria de negócios e de educação executiva, e presidente do conselho de administração da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Rio Branco. Fundou os apps de entregas Shipp e Packk, atuais Americanas Delivery, e a rede de lojas autônomas Zaitt, adquirida pela Sapore S/A

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