Escala de trabalho 4x3 para frear os “moinhos de gastar gente”

Sobre o teste do modelo no Brasil, vinte e uma empresas testaram a semana de quatro dias de trabalho durante seis meses sem redução salarial. Em síntese, “os dados do projeto piloto mostram que 72,8% dos trabalhadores participantes relataram uma redução na exaustão frequente, enquanto 71,3% relataram mais energia para família e amigos”. A melhoria na criatividade e inovação foi relatada por 80,7%, enquanto 52,6% perceberam melhorias na capacidade de cumprir prazos.

“Lideranças relataram melhora na produtividade”, destacou a matéria. Ainda segundo a matéria, “houve também percepção de melhor qualidade no trabalho e redução nas faltas, além de ganhos na retenção de talentos”. O desafio foi a manutenção da produtividade nas quintas-feiras. A garantia da cobertura durante toda a semana foi desafiadora, “principalmente em setores que requerem cobertura contínua, como atendimento ao cliente”.

De acordo com o acadêmico, “a semana de quatro dias é uma melhor forma de organizar a economia pelo impacto positivo que pode trazer. Isso envolve reorganizar a economia e o trabalho nas empresas”. Afinal, trata-se de uma crença conservadora equivocada o argumento de que a economia iria colapsar com esse novo modelo de escala semanal de trabalho.

Para o professor, “pessoas sem tempo livre não são boas consumidoras”. Mais tempo livre estimula o consumo local ou regional. Ele citou exemplos, como é o caso do turismo interno em alguns países. Gomes ponderou que “a escala de 6x1 está mais ligada ao século 19 do que a uma economia tão forte do século 21”. A economia criativa, em suas diversas áreas, tem muito a ganhar com a adoção gradual da escala 4x3.

Tempo para o lazer Crédito: Shutterstock

Sabemos que a precarização laboral estrutural cria um terreno fértil para novos tipos de aventureiros políticos e de fascismos. Nesse sentido, o acadêmico afirmou que “um dos maiores riscos para as economias modernas são os movimentos populistas, que ganham força pelo descontentamento das pessoas com a economia”. No meu artigo anterior publicado neste espaço, no dia 11 de novembro, busquei tratar dessa questão.