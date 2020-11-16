É preciso evitar apertar a política fiscal muito cedo no pós-pandemia

O apoio fiscal dos governos nacionais deve ser mantido Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay

As eleições municipais brasileiras se desenrolaram em um ambiente de crise. Restam poucas dúvidas sobre a necessidade de gastos públicos deficitários para o enfrentamento da pandemia, que não terminou, assim como não há dúvidas sobre uma segunda onda de Covid-19 em diversos países.

No que diz respeito aos efeitos multifacetados e duradouros, na economia e na sociedade, houve a deterioração do que já estava bem ruim no Brasil. A pressão sobre os serviços públicos municipais e os retrocessos promovidos pelas contrarreformas neoliberais no campo da cidadania deveriam estar sendo objetos de maiores debates.

Destaco o artigo “The Crisis is Not Over, Keep Spending (Wisely)”, de Oya Celasun, Lone Christiansen e Margaux MacDonald, publicado no blog do Fundo Monetário Internacional (FMI), no dia 2 de novembro. Segundo as autoras, que pertencem aos quadros do Departamento de Pesquisa do FMI, “a crise econômica induzida pela pandemia deixará cicatrizes profundas”.

Os efeitos negativos da pandemia na produção, no emprego e na renda dos trabalhadores foram significativos, e já se tem noção da devastação que o fenômeno de histerese pode provocar em uma economia. Para as pesquisadoras, “a erosão do capital humano por causa do desemprego prolongado e do fechamento de escolas, a destruição de valor por falências e as restrições à política fiscal futura decorrentes do aumento da dívida pública estão no topo da lista”.

Os déficits fiscais nas economias do G20 deverão encolher no próximo ano, com base nos orçamentos anunciados e nas políticas atuais. Conforme ponderaram as pesquisadoras, “embora parte disso reflita que o crescimento deve se fortalecer, o maior contribuinte para a melhoria dos saldos fiscais deverá ser uma retirada abrupta do apoio discricionário - medidas de alívio que foram introduzidas para conter os efeitos da crise”. Tal retirada prematura de apoio poderá estabilizar algumas dessas economias em um patamar abaixo do que se registrou antes da pandemia.

Ainda segundo as pesquisadoras do FMI, “essa retirada do apoio está ocorrendo em um momento em que as perdas de emprego decorrentes da crise ainda são projetadas para serem consideráveis, conforme evidenciado por enormes quedas no emprego projetado em relação às tendências pré-pandemia”.

O apoio fiscal dos governos nacionais deve ser mantido, pois “uma retirada prematura do apoio representaria mais danos aos meios de subsistência e aumentaria a probabilidade de falências generalizadas, o que, por sua vez, poderia prejudicar a recuperação”. As cicatrizes da crise se tornariam ainda mais profundas com essa rápida busca pelo equilíbrio fiscal a qualquer custo humano.

Na medida do possível, é preciso evitar apertar a política fiscal muito cedo em uma recuperação e buscar garantir suporte contínuo para a saúde, os indivíduos e as empresas. “Em economias com restrição de capacidade de gastar”, argumentaram as pesquisadoras, “uma nova priorização dos gastos pode ser necessária para proteger os mais vulneráveis”.

Economias subdesenvolvidas possuem maiores restrições ao gasto público deficitário, tendo em vista as suas estruturais dependências da importação de bens de capital e de insumos de produção, isso para não aprofundar nas questões dos perversos aspectos regressivos de tributação praticada.

Afinal, não causa espanto que a reforma tributária brasileira tenha encontrado constrangimentos no Congresso e que haja urgência, para alguns, em aprovar a independência para o Banco Central na pandemia. Um processo inflacionário, nesse contexto de crise, pode muito bem derivar da desvalorização da moeda nacional, quando não estiver também associado a algum choque nas cadeias de suprimentos de bens básicos não duráveis (alimentos, por exemplo).

Dificilmente a elevação da taxa básica de juros da parte de um banco central, independente ou não, ajudaria a efetiva recuperação econômica. Reformas regressivas certamente não ajudam.

Para o mundo pós-pandemia, as políticas públicas precisarão ser voltadas para uma nova realidade. Como exemplo, as pesquisadoras do FMI apontaram que as “políticas que promovem o investimento e a contratação em setores em expansão e fornecem oportunidades de requalificação e treinamento aos desempregados fortalecerão a recuperação e a tornarão mais sustentável”. Estímulos e investimentos públicos para promover a descarbonização contribuiriam não somente para aumentar o nível de emprego no curto prazo, mas também para aumentar a resiliência no futuro.

O impasse no Brasil é surrealista, inclinando-se para o aprofundamento de uma distopia. Em matéria publicada no UOL, no dia 15 de outubro, o presidente da Câmara dos Deputados apresentou uma defesa do teto dos gastos primários. Conforme constou na matéria, “é impossível você abrir o próximo ano ou aprovar o orçamento para o próximo ano antes de aprovar a PEC Emergencial, é impossível”, disse Rodrigo Maia. A PEC 186/2019, conhecida como PEC Emergencial, aciona gatilhos para cortes de gastos públicos, inclusive salários de servidores.

Desde 2016, as contrarreformas têm buscado reduzir os gastos públicos com a população e preservar o próspero horizonte futuro do rentismo elitista. A coalizão regressiva perdeu fôlego com a pandemia, principalmente a partir da discussão da reforma tributária. Retóricas do medo e das chantagens econômicas são bem conhecidas na América do Sul. Não são novas na região.

O desmonte dos serviços públicos, algo também previsto na proposta de reforma administrativa brasileira , atenderia à lógica neopatrimonialista do estabelecimento de novas frentes de oportunidades de negócios extrativos para quem possui bom trânsito político?

Em outro relevante artigo publicado no blog do FMI, “How COVID-19 Will Increase Inequality in Emerging Markets and Developing Economies”, de Gabriela Cugat e Futoshi Narita, publicado no dia 29 de outubro, foi estimado que as desigualdades sociais devem crescer nos países não desenvolvidos.