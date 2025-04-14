Confiança popular na política tem volta?

De acordo com a avaliação de Nunes, “além de não conseguir cumprir as promessas de campanha, cada vez menos gente vê o presidente como bem-intencionado”. Em relação ao comportamento do presidente, 47% não consideram que ele é bem-intencionado, enquanto 44% dizem que ele é. Ainda assim, o presidente seria reeleito. O que isso diz, afinal, sobre a oposição em termos de opinião popular?

“Ao contrário do que acontecia no passado, aumentar a exposição de Lula por meio de entrevistas e eventos não tem conseguido produzir melhora na percepção sobre o presidente”, ponderou Nunes. Além disso, os preços dos alimentos e dos combustíveis afetam o poder de compra dos brasileiros, que se tornou relativamente menor do que no passado recente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Conforme mostrou a pesquisa, 56% entendem que o Brasil está na direção errada, enquanto 36% consideram que o país está no caminho certo. O governo, por sua vez, aposta em um ajuste fiscal regressivo, que não será capaz de dar respostas positivas para esse quadro de aflições populares. A “fada da confiança” já se mostrou um mito na condução de políticas econômicas.

O diagnóstico conhecido do professor André Singer apontou que o lulismo encarna um reformismo progressista fraco, de caráter conciliatório. Seus limites políticos são, portanto, bem conhecidos. Apesar das políticas sociais compensatórias implementadas, o lulismo falhou na promoção de mudanças estruturais progressivas.

Seu caráter conciliatório e desmobilizador ajudou a reforçar e a manter intactas muitas das estruturas políticas e econômicas tradicionais. Que tal um exemplo? Em sua coluna em O Globo, de 18 de fevereiro de 2024, Bernardo Mello Franco avaliou o papel dos empresários envolvidos com a intentona direitista de 8 de janeiro de 2023.