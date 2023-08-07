Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado de trabalho

A onda digital da precarização do trabalho

O trabalho decente, segundo a Organização Internacional do Trabalho, compreende um conjunto de oportunidades para que as pessoas possam obter um trabalho produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade

Públicado em 

07 ago 2023 às 00:10
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros

Uber do Brasil é condenada a pagar direitos trabalhistas a motorista da plataforma
Motorista de aplicativo Crédito: Dan Gold/Unsplash
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho decente é um conceito que compreende um conjunto de oportunidades para que as pessoas possam obter um trabalho produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Nesse sentido, chamou a minha atenção a recente matéria publicada na Agência Pública, no dia 25 de julho, assinada por Clarissa Levy. Farei alguns breves comentários sobre o assunto.
A matéria trouxe informações de uma pesquisa coordenada pelo Oxford Internet Institute e pelo WZB Berlin Social Science Center sobre o desempenho das plataformas digitais em uma escala de princípios de trabalho justo. De acordo com a matéria, “em sua segunda edição no Brasil, além de avaliar plataformas como Uber, iFood e Parafuzo, a pesquisa aborda os mecanismos de lobby utilizados pelas empresas de aplicativo para influenciar a opinião pública”. Uma mão nada invisível.
Em síntese, “o relatório assinala que as empresas ainda estão longe de oferecer padrões mínimos para condições justas de trabalho”. Para a maioria das empresas avaliadas na pesquisa, constou no relatório que os “equipamentos ou treinamentos para segurança no trabalho e a liberdade de representação política são as áreas mais críticas”. Trata-se de uma trágica realidade no cotidiano laboral de muitas pessoas.

Veja Também

Era digital levou à desumanização do trabalho, sem vínculo e direitos

O conceito de trabalho decente foi criado em 1999 pela OIT e ele serve como critério de escala para a avaliação feita no relatório. A metodologia foi replicada para trinta e oito países. O documento revelou que parte do poder das plataformas avaliadas deriva da capacidade de influenciar instituições, imprensa, governos e opinião pública, ressaltando ainda a relação das plataformas com thinks tanks até no Brasil.
“Historicamente, essas empresas têm promovido uma lavagem de imagem em relação à ética e ao que é justo ou decente”, destacou a matéria. Consultorias especializadas fazem o trabalho da “lavagem de imagem” das empresas avaliadas na pesquisa a partir da exploração de temas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e das práticas de governança ESG.
Quatro são os pilares da agenda do trabalho decente da OIT: 1) respeito aos direitos no trabalho; 2) criação de empregos de qualidade; 3) proteção social; 4) diálogo social. O Brasil, cujo mercado de trabalho é estruturalmente precário e desigual, promoveu tal agenda civilizatória nos últimos vinte anos? Após todas as promessas feitas pela reforma trabalhista, em 2017, o mercado laboral brasileiro permaneceu precário, desigual e vem sofrendo novas pressões por maior precarização das ocupações.

Veja Também

“Uberização” do trabalho exige regras rígidas para garantia de direitos

Para o filósofo Byung-Chul Han, professor da Universidade de Berlim, em termos mundiais, a psicopolítica está ligada a um sistema econômico e político que enfatiza a responsabilidade individual, a competição, o “empreendedorismo” e a busca constante por produtividade e sucesso. Na trágica normalidade contemporânea, as pessoas exploram a si mesmas, minando, por sua vez, as resistências coletivas e as lutas por mudanças sociais significativas.
Redes sociais e mídias digitais moldam as nossas percepções no tempo presente, para o bem ou o mal. Segundo o filósofo, a psicopolítica manifesta-se no uso estratégico e intensivo de práticas de influência sobre os processos mentais e psicológicos das pessoas. Para quem tiver um maior interesse no assunto, recomendo o instigante livro de Byung-Chul Han, “Psicopolítica”, publicado pela editora Âyiné, em 2018. Devemos avaliar formas inteligentes e democráticas de regular as plataformas digitais.

Rodrigo Medeiros

É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade.

Tópicos Relacionados

Trabalho Mercado de trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados