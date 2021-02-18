Vídeo: aprenda a usar o gloss nos olhos e garantir um efeito molhado

O olho efeito gloss é a cara do verão e dá um efeito 'fresh' ao visual. Utilizando produtos que você tem em casa é possível fazer essa make. Confira as dicas do maquiador Ricardo Silveira no vídeo.
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