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Beleza

Vídeo: aprenda a usar o gloss nos olhos e garantir um efeito molhado

O maquiador Ricardo Silveira ensina como deixar os olhos luminosos usando produtos que você tem em casa

Públicado em 

18 fev 2021 às 14:14
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira ensina a fazer o olho efeito gloss
Ricardo Silveira ensina a fazer o olho efeito gloss Crédito: Ricardo Silveira
O olho efeito gloss é a cara do verão e dá um efeito 'fresh' ao visual. Utilizando produtos que você tem em casa é possível fazer essa make. Confira as dicas do maquiador Ricardo Silveira no vídeo. 
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira em seu Instagram.

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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