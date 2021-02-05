Vídeo: aprenda truque para não transferir a maquiagem para a máscara

A dica evita que os produtos da maquiagem transfiram para o material da máscara. Crédito: Arquivo pessoal / Ricardo Silveira

Desde o início da pandemia, a máscara de proteção facial faz parte dos itens essenciais de todas as pessoas. Mas quem usa maquiagem já deve ter se sentido o incômodo de ter a produção borrada pelo acessório.

Por isso, o vídeo desta semana traz o passo a passo de como evitar que os produtos da make transfiram para a máscara. O único produto específico que você vai precisar é o pó translúcido, que irá selar a maquiagem sem comprometer as cores da produção.

Confira o passo a passo e todas as dicas no vídeo abaixo:

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