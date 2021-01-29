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Beleza para Todxs

Dica de hoje: invista em óculos próprios para fazer a sua make

O maquiador Ricardo Silveira garante: é possível fazer maquiagens lindas com esse acessório. O que não dá é pra sair sem produção porque não enxerga nada ou correr o risco de ficar borrada

Públicado em 

29 jan 2021 às 09:55
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

O maquiador Ricardo Silveira com os óculos específicos para fazer maquiagem
Ricardo Silveira indica os óculos que permitem a maquiagem na parte de cima e de baixo dos olhos Crédito: Acervo Pessoal
Não tem jeito. Com o passar dos anos, a visão acaba ficando comprometida. E quem curte make acaba sofrendo na hora de fazer aquele olho todo poderoso. Sim, porque não dá pra usar óculos de grau e fazer maquiagem ao mesmo tempo, não é mesmo?
O que muita gente não sabe é que existe um óculos específico para isso. Nosso colunista de beleza, o maquiador Ricardo Silveira, investiu em um desses e garante: "Ele é perfeito para maquiar os olhos, porque as lentes são móveis. Elas ficam posicionadas para baixo, no momento de fazer a parte superior do olho, e para cima, para fazer a parte inferior. Funciona superbem, além de ser um charme", disse Ricardo.
Confira como usar no vídeo abaixo:
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira no instagram

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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