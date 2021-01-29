Dica de hoje: invista em óculos próprios para fazer a sua make

Não tem jeito. Com o passar dos anos, a visão acaba ficando comprometida. E quem curte make acaba sofrendo na hora de fazer aquele olho todo poderoso. Sim, porque não dá pra usar óculos de grau e fazer maquiagem ao mesmo tempo, não é mesmo?

O que muita gente não sabe é que existe um óculos específico para isso. Nosso colunista de beleza, o maquiador Ricardo Silveira, investiu em um desses e garante: "Ele é perfeito para maquiar os olhos, porque as lentes são móveis. Elas ficam posicionadas para baixo, no momento de fazer a parte superior do olho, e para cima, para fazer a parte inferior. Funciona superbem, além de ser um charme", disse Ricardo.