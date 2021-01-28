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Beleza para Todxs

Aprenda método prático e eficaz de aplicar o filtro solar

O produto é indispensável para a saúde e para a prevenção de manchas na pele e envelhecimento precoce. Mas para isso, é preciso aplicar corretamente, saiba como no vídeo

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 16:07

Públicado em 

28 jan 2021 às 16:07
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira ensina método de aplicação de filtro solar
Ricardo Silveira ensina método de aplicação de filtro solar Crédito: Reprodução
Estamos na temporada mais quente do ano, o Verão está lindo e para aproveitar da melhor forma, mantendo um bronze saudável, a dica da semana é sobre aplicação de filtro solar de forma rápida, prática e eficaz.
O filtro solar deve ser nosso companheiro de todos os dias, principalmente neste Alto Verão. E mesmo para quem não se expõe diretamente ao Sol, o uso do produto é recomendado por conta das luzes das telas e da entrada da luz natural em casa. Enfim, o produto é indispensável para a saúde e para a prevenção de manchas na pele e envelhecimento precoce. 
Saiba como escolher o melhor tipo, aplicar corretamente e tornar o filtro solar seu aliado na rotina.  Confira todas as dicas no vídeo abaixo:
Acompanhe o colunista no Instagram: @ricarddosilveira

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Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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