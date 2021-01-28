Aprenda método prático e eficaz de aplicar o filtro solar

Estamos na temporada mais quente do ano, o Verão está lindo e para aproveitar da melhor forma, mantendo um bronze saudável, a dica da semana é sobre aplicação de filtro solar de forma rápida, prática e eficaz.
O filtro solar deve ser nosso companheiro de todos os dias, principalmente neste Alto Verão. E mesmo para quem não se expõe diretamente ao Sol, o uso do produto é recomendado por conta das luzes das telas e da entrada da luz natural em casa. Enfim, o produto é indispensável para a saúde e para a prevenção de manchas na pele e envelhecimento precoce.
Saiba como escolher o melhor tipo, aplicar corretamente e tornar o filtro solar seu aliado na rotina. Confira todas as dicas no vídeo abaixo:
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