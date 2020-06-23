Setor de rochas do ES cria projeto para alavancar negócios na pandemia

Rochas ornamentais Crédito: Sindirochas/Divulgação

Buscando reconectar o setor de rochas ornamentais, que é um dos mais importantes para a economia capixaba, Flávia e Marcos Milaneze, junto a Tales Machado e Frederico Robison anunciam a estreia do projeto ‘Stone Summit’, uma iniciativa da Milanez & Milaneze, juntamente com as entidades setoriais Sindirochas e Centrorochas. O primeiro passo será a realização de uma série de lives para geração de conteúdo relevante durante a pandemia.

O primeiro episódio, que contará com a participação do presidente da Findes, Léo de Castro, acontecerá nesta quarta, 24 de junho, e vai abordar “O impacto da Covid-19 no mercado de rochas ornamentais”. Os convidados trarão pontos de vista distintos sobre exportação de blocos e chapas, mercado internacional e especificadores.

Seguindo todas as normas de saúde e segurança, um estúdio será montado no FindesLab. De lá, os anfitriões irão conversar ao vivo com quatro empresários referência no mercado internacional: Adriano Alves (Vitoria Stone Group), Gonsalo Machado (Magban); Gustavo Probst (Decolores) e John Lucas Thomazini (Gramazini).

GESTÃO DE SAÚDE

Márcio Almeida Crédito: Divulgação

O médico Márcio Almeida, consultor em Gestão de Saúde e ex-presidente da Unimed Vitória, foi eleito na última quinta - feira vice-presidente do Conselho de Administração da Seguros Unimed, passando a ocupar um importante espaço nacional no segmento da saúde suplementar .

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Duda, Renata, Nelma, Nina e Denise Póvoa: celebrando 6 anos com uma festa do pijama em casa Crédito: Marcia Monteiro

10 ANOS

Terence Rangel comemora os 10 anos do Outback Steakhouse no Espírito Santo. O sócio da unidade lembra do início de funcionamento do restaurante, em junho de 2010, e como o estilo descontraído da marca chamou a atenção dos capixabas. Uma década depois, a rede celebra a trajetória construída em terras capixabas e a parceria com a comunidade local.

O engajamento social sempre fez parte do DNA do Outback e não seria diferente em tempos de pandemia. O restaurante doou 300 cestas básicas para comunidades carentes da capital capixaba e realizou delivery de refeições para prontos atendimentos localizados nos bairros de São Pedro e Praia do Suá, em Vitória, levando as delícias da marca e muito carinho para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao Covid-19.

FUTURA INTELIGÊNCIA

A Futura Inteligência, há 27 anos no mercado capixaba, anuncia a chegada de Rodrigo Cierco, que assume a posição de Diretor Executivo da empresa. Executivo com mais de 18 anos de carreira, trabalhou em grandes empresas de pesquisa como IBOPE Media São Paulo, Kantar IBOPE Media Regional Sul e Nielsen.

O sócio-fundador José Luiz Soares Orrico passa a assumir a presidência da empresa e ao seu lado, compondo o quadro de sócios, conta com Mario Guerra e Simone Chieppe.

NOVAS FORMAS DE MALHAR