Setor de rochas do ES cria projeto para alavancar negócios na pandemia

Buscando reconectar o setor de rochas ornamentais, que é um dos mais importantes para a economia capixaba, Flávia e Marcos Milaneze, junto a Tales Machado e Frederico Robison anunciam a estreia do projeto ‘Stone Summit’, uma iniciativa da Milanez & Milaneze, juntamente com as entidades setoriais Sindirochas e Centrorochas. O primeiro passo será a realização de uma série de lives para geração de conteúdo relevante durante a pandemia.
O primeiro episódio, que contará com a participação do presidente da Findes, Léo de Castro, acontecerá nesta quarta, 24 de junho, e vai abordar “O impacto da Covid-19 no mercado de rochas ornamentais”. Os convidados trarão pontos de vista distintos sobre exportação de blocos e chapas, mercado internacional e especificadores.
Seguindo todas as normas de saúde e segurança, um estúdio será montado no FindesLab. De lá, os anfitriões irão conversar ao vivo com quatro empresários referência no mercado internacional: Adriano Alves (Vitoria Stone Group), Gonsalo Machado (Magban); Gustavo Probst (Decolores) e John Lucas Thomazini (Gramazini).
GESTÃO DE SAÚDE
O médico Márcio Almeida, consultor em Gestão de Saúde e ex-presidente da Unimed Vitória, foi eleito na última quinta - feira vice-presidente do Conselho de Administração da Seguros Unimed, passando a ocupar um importante espaço nacional no segmento da saúde suplementar .
ANIVERSÁRIO
10 ANOS
Terence Rangel comemora os 10 anos do Outback Steakhouse no Espírito Santo. O sócio da unidade lembra do início de funcionamento do restaurante, em junho de 2010, e como o estilo descontraído da marca chamou a atenção dos capixabas. Uma década depois, a rede celebra a trajetória construída em terras capixabas e a parceria com a comunidade local.
O engajamento social sempre fez parte do DNA do Outback e não seria diferente em tempos de pandemia. O restaurante doou 300 cestas básicas para comunidades carentes da capital capixaba e realizou delivery de refeições para prontos atendimentos localizados nos bairros de São Pedro e Praia do Suá, em Vitória, levando as delícias da marca e muito carinho para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao Covid-19.
FUTURA INTELIGÊNCIA
A Futura Inteligência, há 27 anos no mercado capixaba, anuncia a chegada de Rodrigo Cierco, que assume a posição de Diretor Executivo da empresa. Executivo com mais de 18 anos de carreira, trabalhou em grandes empresas de pesquisa como IBOPE Media São Paulo, Kantar IBOPE Media Regional Sul e Nielsen.
O sócio-fundador José Luiz Soares Orrico passa a assumir a presidência da empresa e ao seu lado, compondo o quadro de sócios, conta com Mario Guerra e Simone Chieppe.
NOVAS FORMAS DE MALHAR
Marcio e Karina Pedra, da Academia Hangar, estão investindo em novos formatos para levar mais movimento para a rotina de quem está em casa, nesta quarentena. Recentemente, os empresários estrearam o canal no youtube "Hangar TV" com diversas modalidades de exercícios. "Em pouco tempo, já estamos com um ótimo retorno, especialmente, dos alunos que já estavam acompanhando nossas aulas pelo instagram e, agora, tem a oportunidade de assistir a novos conteúdos com vídeos nesta plataforma também", conta.