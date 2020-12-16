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Renata Rasseli

Referência em Covid, médica do ES é entrevistada do "Saia Justa" no "GNT"

A pneumologista capixaba Margareth Dalcolmo é a convidada desta quarta-feira (16), às 22h30,  de Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Monica Martelli

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 dez 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Pneumologista Margareth Dalcolmo
Pneumologista Margareth Dalcolmo Crédito: Divulgação
Uma das referências sobre o novo coronavírus no Brasil, a médica capixaba e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Margareth Dalcolmo é a convidada desta quarta-feira (16), às 22h30, do programa Saia Justa, no canal GNT. A médica, que ficou famosa por suas participações em jornais, programas de TV e de rádio do país, será entrevista pelas apresentadoras Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Monica Martelli.
Na noite desta segunda-feira (14), a médica participou do programa Roda Viva, na Cultura, a pneumologista Margareth Dalcomo falou sobre o cenário da vacinação contra a Covid-19. "Deixamos de tomar providências do ponto de vista logístico. Tínhamos que ter tudo pronto para receber as vacinas. Há um timing que foi perdido e agora estamos correndo atrás deste tempo perdido", disse a médica.

FESTA

Camila Fiorot e Taisa Gama
Amanda Andrade, Camila Fiorot e Taisa Gama: celebrando Andréia e Angela Camargo, em Guarapari Crédito: Cacá Lima

NOVA DIRETORIA DA ACAPS

A cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) acontece nesta quarta-feira, dia 16, às 18h, e será prestigiada pelo governador Renato Casagrande. O evento será transmitido pelo YouTube da entidade e acontecerá no auditório da Fecomércio, com presença do presidente e vice-presidentes eleitos e de João Tarcício Falqueto, que se despede da presidência da Associação após seis anos de atuação. O empresário Fábio Dall’Orto Dalvi irá presidir a entidade no biênio 2021/2022 e iniciará oficialmente o mandato em 1º de janeiro.
O superintendente da Acaps, Hélio Schneider, ressalta que a cerimônia de posse é um evento tradicional na entidade, que ao longo do tempo empossou 13 diretorias, todas elas formadas por empresários atuantes no setor supermercadista e preocupados com o coletivo. “Tivemos de limitar o número de participantes por conta da pandemia, mas estamos convocando todos os associados e parceiros a acompanharem a cerimônia virtualmente”, afirma.

ANIVERSÁRIO

Bruna, Mariana, Ariane Perovano, a pequena Maria Eduarda, Gabriele, Paula e Lurdinha
Bruna, Mariana, a aniversariante Ariane Perovano, Maria Eduarda, Gabriele, Paula e Lurdinha: celebrando 29 anos! Crédito: Camilla Baptistin

VIVER MAIS E FELIZ

O cardiologista, José Vitelio, apresenta uma palestra especial para um grupo de empresários de Vitória, nesta sexta-feira (18/12). O tema da palestra é “Viver mais é uma opção que você faz”.

QUERIDOS DE RR

Aloízio Faria Filho e Paula Baião
Aloízio Faria Filho e Paula Baião: em festa na fazenda das Garças, em Guarapari Crédito: Cacá Lima

NOVA MARCA DE HOMEWEAR

Carolina Neves recebe Rhaissa Uliana e Mariah Cardoso nesta quinta, dia 17, a partir das 11h, para lançamento da marca de homewear Casa Aia.

INAUGURAÇÃO

Monia Lombardi, Marcus Frizzera e Sara Broedel
Monia Lombardi, Marcus Frizzera e Sara Broedel: em inauguração da CCM Fitness em academia na Serra Crédito: Márcio Guimarães / All Live

CARTÓRIO NA PALMA DA MÃO

A pandemia da Covid-19 acelerou o processo de digitalização e modernização de diversos serviços, inclusive do sistema notarial e registral capixaba. O presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo, Márcio Valory, destaca que muitos serviços praticados em cartórios por todo o Brasil estão disponíveis na internet por meio das centrais notariais e registrais. "A iniciativa beneficia a população, empresas e também as equipes das serventias extrajudiciais, garantindo o atendimento e promovendo um comportamento seguro durante a pandemia", comenta.

MOMENTO BEAUTY

Gabi Malini e Denise Póvoa
Gabi Malini e Denise Póvoa Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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