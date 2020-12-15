Escola do ES ganha laboratório de tecnologia com dispositivos da Apple

Escola Americana de Vitória (EAV) Crédito: Divulgação

A Escola Americana de Vitória (EAV) ganha a instalação de um moderno laboratório de tecnologia e inovação com uso de dispositivos da Apple. Com essa iniciativa, a EAV será a única unidade de ensino do Espírito Santo que está se preparando para a certificação "Apple Distinguished School", que deve ser alcançado após dois anos de projeto e implementação dos currículos de Programação, Criatividade e implementação técnica dos dispositivos para escala e segurança do projeto

Lançado em 2010, o programa de certificação está presente em escolas situadas em diversos países, possibilitando aos professores criarem uma experiência de aprendizado sem igual, em que cada minuto de aula na tela seja fascinante para os alunos. Na EAV, o projeto será integrado ao espaço Innovation Lab. Um ambiente equipado com todos os recursos da Apple para que o aluno tenha ensinamentos de colaboração, empreendedorismo, inovação e programação. Os estudantes vão usufruir de uma tecnologia de ponta e aplicativos modernos para editar vídeos em 4K, construir modelo em 3D de uma máquina a vapor ou conduzir uma orquestra virtual para criar a trilha sonora de uma apresentação sobre música clássica, entre outras tarefas ministradas pelos professores.

Além do acesso ao EAV Innovation Lab, cada aluno matriculado fará uso de um Macbook Air de forma individualizada, sendo esse equipamento essencial para o aprendizado na escola e em casa. Com essa ferramenta de alta tecnologia, os estudantes terão todo suporte necessário para desenvolver todas as atividades extraclasses e adquirir proficiência com Mac e toda a programação oferecida pela plataforma Apple.

A nova fase da escola compreende, ainda, a sua expansão física e ampliação do Ensino Fundamental II. O local ganhou mais 11 salas de aula, com áreas para trabalhos em grupo, mesas moduladas para atividades coletivas com muita iluminação e ventilação naturais (embora sejam equipadas com ar condicionado) e espaços de aprendizado, como a Área Tech – inspirada nos escritórios das maiores multinacionais, com mesas colaborativas para a troca de ideias, realização de trabalhos e debates sobre temas e desafios globais. Ainda no mesmo andar, os alunos contarão com a Área Zen. Trata-se de um espaço voltado para o relaxamento, com música ambiente e estrutura para a leitura de livros. O projeto de toda a escola, incluindo a expansão, é assinado pelo arquiteto Kennedy Vianna e contempla todos os requisitos de acessibilidade, com elevador e escadas. O investimento soma R$ 6 milhões.

ANIVERSÁRIO

Angela e Andrea Camargo: as gêmeas celebraram 40 anos, em fazenda, no interior de Guarapari Crédito: Cacá Lima

ECONOMIA CRIATIVA NO NATAL

Idealizado por Aparecida Torrecillas e Monique Barth, o projeto Circul.ô - Rodas Criativas de Cultura lança uma caixa presenteável para o Natal com itens capixabas de gastronomia, artesanato e arte. A iniciativa tem como objetivo a valorização dos pequenos produtores locais da economia criativa e a circulação de histórias que preenchem os produtos de significados. Nesta primeira edição estão presentes cinco itens gastronômicos – Antepasto de Cogumelo Portobello da Áuria Berudio (Pedra Azul), Geleia de Cambuci da Trogon (Domingos Martins), Barbecue de Banana da Da Terra (Laranja da Terra), Mel com Gengibre da Em Parede (Vitória) e café Póde Mulheres (Muqui), além de um porta-copos de cerâmica da artista Cida Ramaldes (Vitória).

CASAMENTO

Daniel Pereira Fernandes e Victória Dórea Lima Crédito: Cacá Lima

Casamento de Victoria Dorea Lima e Daniel Pereira Fernandes

VOVÓS ELEGANTES

Beatriz Abreu Lima vestiu um look by Josué Vasconcelos com tecidos da Libanesa, de Flávia Saade no casamento da neta Victoria com Daniel, na última sexta-feira (11), em Vitória. Já a avó materna Regina Dórea brilhou num dress de Valiete Ferro, também com tecidos da Libanesa.

LANÇAMENTO

Andrea de Pinho convida para o lançamento da coleção de acessórios "Formas", que conta com peças contemporâneas, inspiradas em formas geométricas que trazem beleza e poder em cada ângulo, através de um design minimalista. Será nesta terça-feira (15), de 11h às 20h, na Casa Quatro, no Barro Vermelho.

VERÃO

Cícero Ribeiro, Fernanda Prates e Mayka Schneider: em tarde de festa em Vix Crédito: Cloves Louzada

PIQUENIQUE DO BEM

Solidariedade, amor, gratidão e magia. Esses são alguns dos sentimentos despertados no natal e ações provam que o momento é mesmo especial. A Marca Ambiental neste ano prepara piquenique para os alunos do Programa Ciranda do Saber, projeto social que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da comunidade do bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. O encontro será na próxima quarta-feira, 16.

Diferente dos anos anteriores em que os alunos apresentavam o tradicional “Recital Ciranda do Saber” para a comunidade, agora a Marca se organiza para levar as crianças até o seu Centro de Educação Ambiental, na sede da empresa, em Cariacica, para celebrar a ocasião com um piquenique especial. Seguindo todas as medidas de segurança, a ideia é fornecer um momento de descontração e alegria para os envolvidos. Além do piquenique, os alunos do Programa Ciranda do Saber levarão para casa um kit personalizado individual com diversas guloseimas.

REINAUGURAÇÃO

Francisco Assis Giovanelli, com o filho Fabrício, a esposa Ednéia, e os Filhos Victor e Dyonatan: na reinauguração do bar e restaurante Caranguejo do Assis Crédito: Divulgação

FUJA DE DIETAS MILAGROSAS

Com o verão chegando, para figurar bem nas praias e piscinas, muita gente corre atrás de dietas rápidas e milagrosas. A nutricionista Ana Flávia Scandian alerta que, como ainda estamos na pandemia da Covid-19, uma doença que precisa que o nosso sistema imunológico esteja fortalecido, a ameaça da perda do valor nutricional e da imunidade nessas dietas, sem o embasamento de um profissional da área de nutrição, pode ser um enorme perigo.

FEIRA

Verônica Dadalto, Gorete Dadalto, Marcella Moysés e Alexandra Rediguieri na feira Limonada, que movimentou a Praia do Canto no fim de semana Crédito: Divulgação/Dudu Altoé

TUDO ONLINE

Com a pandemia, muitos dos atos notariais passaram a contar com a possibilidade de realização online. O protesto extrajudicial é um dos processos que entrou para o rol de atos feitos virtualmente. Para isso, basta entrar em contato com um cartório especializado e verificar os requisitos necessários ao titular, já que eles são estabelecidos por cada cartório. “O protesto extrajudicial é uma opção com mais vantagens e benefícios para credores, que iniciam o processo sem a necessidade de desembolsar mais dinheiro, para devedores, que contam com mais facilidades para quitar suas dívidas, e para a economia do país, que só tende a ganhar com a diminuição da inadimplência”, comenta o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory.

FESTA

Chris Trajano e Raigna Vasconcelos: celebrando a chegada do verão 2021 Crédito: Léo Gurgel

BAZAR

Shirley Jesus e Flávia Giacomin Crédito: Divulgação