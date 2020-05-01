Professor relança livro sobre imprensa e ditadura em downlowd grátis

A empresária Cíntia Dutra enxergou na crise enfrentada com a pandemia uma oportunidade para investir em novos negócios. Além da locação de mobiliário para festas, ela está criando móveis de alto padrão para eventos. “A crise com a pandemia me deu a oportunidade de ter tempo para me dedicar. Tudo tem seu lado bom. Mesmo agora fizemos contratações, compramos equipamentos e estabelecemos parcerias até com indústrias de outros Estados para compartilhamento de máquinas”, revelou.