Professor relança livro sobre imprensa e ditadura em downlowd grátis

Neste momento em que o papel da imprensa é muito discutido, o download do livro "A Relação entre a Imprensa e a Publicidade na Ditadura Brasileira", de autoria do professor da Unidade de Comunicação Social da Faesa, Victor Mazzei, estará disponível para download gratuito no site da Praia Editora. Em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado dia 3 de maio, o título é uma forma de conhecer um pouco mais sobre um dos capítulos da história da imprensa e publicidade no Brasil. O livro está disponível neste link.
LIVE SOLIDÁRIA
A dupla sertaneja João Fellipe e Rafael entrou na onda das lives e neste sábado, dia 2, vai realizar a sua primeira, com o nome Bar in casa. A live solidária será transmitida pelo canal da dupla no youtube. Tudo que for arrecadado será destinado a instituições de caridade Cariacica Down e Amaes e aos profissionais da música que passam por necessidade. “Juntos podemos ajudar muitas pessoas”, lembrou Rafael.
NOVOS NEGÓCIOS NA PANDEMIA
A empresária Cíntia Dutra enxergou na crise enfrentada com a pandemia uma oportunidade para investir em novos negócios. Além da locação de mobiliário para festas, ela está criando móveis de alto padrão para eventos. “A crise com a pandemia me deu a oportunidade de ter tempo para me dedicar. Tudo tem seu lado bom. Mesmo agora fizemos contratações, compramos equipamentos e estabelecemos parcerias até com indústrias de outros Estados para compartilhamento de máquinas”, revelou.