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Renata Rasseli

Professor relança livro sobre imprensa e ditadura em downlowd grátis

Professor de Comunicação Social da Faesa, Vitor Mazzei lança "A Relação entre a Imprensa e a Publicidade na Ditadura Brasileira"

Públicado em 

01 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Professor Victor Mazzei, autor do livro A Relação entre a Imprensa e a Publicidade na Ditadura Brasileira,
Professor Victor Mazzei, autor do livro A Relação entre a Imprensa e a Publicidade na Ditadura Brasileira Crédito: divulgação
Neste momento em que o papel da imprensa é muito discutido, o download do livro "A Relação entre a Imprensa e a Publicidade na Ditadura Brasileira", de autoria do professor da Unidade de Comunicação Social da Faesa, Victor Mazzei, estará disponível para download gratuito no site da Praia Editora. Em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado dia 3 de maio, o título é uma forma de conhecer um pouco mais sobre um dos capítulos da história da imprensa e publicidade no Brasil. O livro está disponível neste link.

LIVE SOLIDÁRIA

A dupla sertaneja João Fellipe e Rafael entrou na onda das lives e neste sábado, dia 2, vai realizar a sua primeira, com o nome Bar in casa. A live solidária será transmitida pelo canal da dupla no youtubeTudo que for arrecadado será destinado a instituições de caridade Cariacica Down e Amaes e aos profissionais da música que passam por necessidade. “Juntos podemos ajudar muitas pessoas”, lembrou Rafael.

NOVOS NEGÓCIOS NA PANDEMIA

A empresária Cíntia Dutra enxergou na crise enfrentada com a pandemia uma oportunidade para investir em novos negócios. Além da locação de mobiliário para festas, ela  está criando móveis de alto padrão para eventos. “A crise com a pandemia me deu a oportunidade de ter tempo para me dedicar. Tudo tem seu lado bom. Mesmo agora fizemos contratações, compramos equipamentos e estabelecemos parcerias até com indústrias de outros Estados para compartilhamento de máquinas”, revelou.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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