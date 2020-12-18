Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta "O Mágico de Oz" na web

Concerto "O Mágico de Oz" - pela Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Renato Mangolin

A Orquestra Petrobras Sinfônica vai disponibilizar gratuitamente, no seu Canal do YouTube, o concerto "O Mágico de Oz" na íntegra, domingo (19), às 16h, através do link https://youtu.be/f8ZI8naKs9Q

O concerto, inspirado na fábula do escritor L. Frank Baum, faz parte da série "Em Família" e foi apresentado pela primeira vez em outubro de 2019, em celebração ao mês das crianças. Ele conta com regência de Felipe Prazeres e participações da soprano Juliana Franco e do barítono Marcelo Coutinho.

NOVO PRONTO ATENDIMENTO

Em meio à pandemia do coronavírus, o Vitória Apart Hospital inaugura, no próximo dia 22, um novo Pronto Atendimento. Localizada na avenida Leitão da Silva, em Vitória, a unidade tem o objetivo de proporcionar maior capilaridade aos clientes do hospital, que passarão a contar com atendimento médico de emergência na capital.

Neste momento, os fluxos de atendimento aos casos suspeitos de coronavírus serão diferentes das demais demandas de urgência, separando pacientes para contribuir no controle da pandemia e garantir a segurança de todos.

PEDE PELO "ZAP”

Logo Whatsapp Crédito: Logo Whatsapp

O isolamento social, provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tem feito muitas pessoas se unirem em busca de soluções para ajudar quem precisa neste momento. A designer de consumo, Bruna Guio, por exemplo, tem apresentado para os comerciantes capixabas o site Pede pelo Zap, que reúne clientes e negócios de diversos segmentos, no mesmo ambiente.

No Brasil, a plataforma já conta com 8 mil empresas cadastradas e o número de visitas chegou a quase 7 mil, somente nos quatro primeiros dias da criação do projeto. A cada hora são feitos quase 200 registros de novos negócios. “No Espírito Santo, o movimento já foi implantado no município de Cachoeiro de Itapemirim, que conta com cerca de 600 comércios cadastrados”, informa.

INAUGURAÇÃO

A partir da próxima quarta-feira, dia 22 de abril, a Figurati Revestimentos estará de portas abertas. Segundo a designer de interiores e diretora Comercial, Flávia Dadalto, a loja vem atender a uma demanda do mercado. “Mais do que nunca, as pessoas estão valorizando suas casas. É o lugar que nos abriga depois de um dia de trabalho, de uma viagem e, no momento atual, é o que reúne a família e merece nossa atenção e isso inclui cuidar dos revestimentos, louças e metais”, destaca. E seguindo todas as orientações das autoridades, o espaço funcionará das 10 às 16 horas, com o máximo de segurança para seus clientes, incluindo atendimento com hora marcada.

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