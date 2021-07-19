ONG do ES recebe certificação internacional de boas práticas de gestão

Muro artístico da Acacci Crédito: Divulgação

A Associação Capixaba contra o Câncer Infantil – Acacci foi contemplada com a certificação internacional em Boas Práticas em Transparência e Gestão pela Phomenta, negócio de impacto que certifica ONGs, acelera empreendedores do terceiro setor e transforma voluntários em consultores de impacto. A Phomenta é membro do Comitê Internacional de Monitoramento de ONGs. A certificação segue os princípios de ética do Comitê e tem como objetivo desenvolver boas práticas em transparência e gestão para as organizações e proporcionar confiança aos parceiros e à sociedade civil. Foram analisados os seguintes princípios: Jurídico, Governança, Financeiro, Potencial de Impacto, Transparência e Comunicação. A conquista evidencia o trabalho que é realizado pela Acacci há 33 anos, prestando serviços de assistência integral a crianças e adolescentes em tratamento de câncer, bem como os seus acompanhantes.

“Para nós, é uma honra e alegria receber essa notícia. A pandemia trouxe para todos nós situações bem adversas, mas a certificação mostra que estamos no caminho certo e vem coroar todos os esforços internos que temos feito até aqui, com o apoio dos nossos parceiros e toda a sociedade”, afirma Luciene Sales Sena, superintendente da Acacci.

ALMOÇO

Nelma Freire, Maita Mota, Elissa Ammar, o anfitrião Chico Lins e Mauricio Frota: um brinde à amizade! Crédito: Divulgação

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

A Universidade Vila Velha foi classificada pelo Latin America University Rankings como uma das melhores universidades da América Latina, chegando assim ao quarto ano consecutivo e se mantém como a única instituição de ensino superior capixaba no ranking desde 2018. “Para a UVV, única universidade particular do ES, estar há quatro anos no ranking, coroa os esforços de manter a pesquisa ativa, criando um ambiente transformador para o aluno, indo para além do ensino convencional, e oportunizando a vivência na pesquisa e inovação desde cedo na formação do discente. A UVV tem o maior programa de iniciação científica em uma instituição particular do ES, bem como o maior número de mestrados e doutorados em uma instituição particular do ES", comemora a pró-reitora em Pesquisa, Pós-graduação e Extensão Denise Endringer.

COQUETEL

Felipe Potratz e Alline Passamani: em evento de arquitetura e decoração Crédito: Arthur Louzada

TREINAMENTO EXCLUSIVO

Para quem precisa se adaptar às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, a BK Privacy é responsável por trazer para o estado um curso exclusivo, voltado para pessoas que desejam entender e trabalhar com proteção de dados e requisitos legais brasileiros. Os advogados e especialistas em direito digital, Lais Campagnaro e Felipe Lima são os profissionais habilitados para ministrar os treinamentos.

O curso capacita para a certificação emitida pela Exin, entidade reconhecida em mais de 126 países e um dos principais institutos nos campos de TI, Direito Digital e de Service Management no mundo. O treinamento é voltado para profissionais de todas as áreas de atuação que lidam no dia a dia com tratamento de dados pessoais, bem como para aqueles que desejam tornar a LGPD em uma oportunidade profissional. Os encontros acontecem nos dias 25 e 26 de agosto, em Vitória.

AL MARE

Anna Paula e Anna Angélica Cabral: mãe e filha em passeio de bike boat pela orla de Vitória Crédito: Divulgação

SAÚDE BUCAL NA ADOLESCÊNCIA

Durante a infância, eles contam com a vigilância e a ajuda dos pais quando o assunto é higiene bucal. Da pré-adolescência em diante, vão adquirindo cada vez mais autonomia, que deve vir acompanha de consciência e responsabilidade também quando o assunto é o cuidado com os dentes.

Dentista da Odonto Samp e especialista em Endodontia, Jefrey Iglesias Quadros também faz parte da equipe que está na linha de frente do Julho Neon – mês dedicado à saúde bucal – no Espírito Santo. Ele, que, além de adultos, atende crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, inclusive já precisando de tratamento de canal e faz o alerta: é importante não ter medo e procurar tratamento porque um procedimento de canal pode ser feito em um dia só e sem dor. Além disso, muitos problemas surgem porque os adolescentes se descuidam dos hábitos adequados.

Alimentação com nutrientes e com redução do consumo de açúcar, manter a rotina de escovação e de uso do fio dental, não fumar e não beber fazem parte das dicas. Atenção redobrada também para piercings na língua ou na boca, que podem representar um perigo capaz de causar úlceras, sangramento ou infecção. “A área fica difícil de higienizar e pode funcionar como um reservatório de bactérias, podendo causar de mau hálito a infecções”, alerta. Para quem não quer abrir mão do acessório, a recomendação é procurar antes um dentista.

ENCONTRO