No Dia Internacional da Felicidade, especialista dá dicas de como ser mais feliz

Flavia da Veiga Crédito: Divulgação

Ser feliz é um dos maiores objetivos do ser humano. Entretanto, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que fazer para isso e vive com a ideia de que a felicidade está distante ou depende da conquista de determinados objetivos. Neste domingo (20), comemoramos o Dia Internacional da Felicidade e é importante dizer: já foi comprovado cientificamente que essa é uma habilidade que pode ser aprendida e treinada diariamente. A capixaba Flávia da Veiga, fundadora da BeHappier e especialista na ciência da Felicidade, explica como.

Flávia da Veiga e Martin Seligman, considerado o "pai" da Psicologia Positiva, conhecida como a Ciência da Felicidade, no World Happiness Summit. Crédito: Divulgação

"Para ser mais feliz é preciso ter uma vida de significado e com propósito, relacionamentos saudáveis, boa alimentação, mente calma e o corpo em movimento. Tudo isso parece muito simples, até óbvio, mas são poucas as pessoas que realmente agem de acordo com esses ensinamentos. " Flávia da Veiga - Especialista em Felicidade

Flávia está participando do congresso internacional World Happiness Summit, em Miami, e ressalta como empresas e universidades já têm dado mais atenção ao tema. Ela nos conta abaixo alguns segredos para ser mais feliz no dia a dia.

Guerra, inflação, cenário ainda de pandemia. Como ser feliz nesse ambiente? Primeiro é importante entender a diferença entre felicidade e alegria. Diante de tudo isso, é difícil estar alegre o tempo inteiro, porque esses acontecimentos realmente nos deixam tristes. Mas a felicidade é diferente. A felicidade é um estado de ser, que pouco depende das circunstâncias externas. É isso que as pessoas precisam compreender. É muito mais a forma como você enxerga e interpreta os acontecimentos e os aprendizados. Diante dos desafios que estamos vivendo, quando temos um propósito, uma razão de existir, uma forma de contribuir, fica mais fácil suportar essas situações. É o momento de pensar de que forma podemos contribuir, usar nossas habilidades. Exercitar a bondade também é um elemento que contribui muito para essa sensação de felicidade. No trabalho a felicidade também tem sido um desafio. Como o índice de felicidade afeta a produtividade? Pessoas felizes trazem mais resultados para as empresas, são mais resilientes, trabalham melhor, são mais criativas e produzem mais. Não prestar atenção à saúde mental dos colaboradores, por outro lado, pode trazer diversas consequências, como queda de engajamento, isolamento, redução da produtividade e da inovação, altos custos com ausência por doenças e turnover. Você está participando de um Congresso Internacional de Felicidade. Que lições acredita que vai trazer dessa experiência? O tema do congresso deste ano é resiliência, e estamos num momento em que precisamos desenvolver essa capacidade. É importante aprender a viver um momento triste, mas aprender com os acontecimentos e seguir adiante mais forte. Mais do que nunca é importante falarmos felicidade, porque vivemos um momento em que as pessoas estão muito infelizes. E pessoas mais felizes são melhores, mais generosas, mais resilientes e querem ajudar o próximo. Precisamos de pessoas felizes.

MÊS DA MULHER

Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), foi uma das palestrantes do Women Entrepreneur Forum (WeForum) Crédito: Divulgação

Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), foi uma das palestrantes do Women Entrepreneur Forum (WeForum), um dos maiores encontros globais de mulheres empreendedoras e líderes, que aconteceu no dia 17 em São Paulo. Durante o evento, Cris fez questão de mostrar sua dedicação pela indústria não só em sua fala, mas também no look. A t-shirt, feita exclusivamente para a ocasião, fez sucesso entre as participantes do fórum.

HAPPY HOUR

Tina Artigas e Corina Moschen: noite em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no Iate Clube do ES Crédito: Camilla Baptistin

RR NEWS

Queridona de RR, Flavia Saade comemorou idade nova neste sábado (19), no Barlavento, com um sunset party para poucos e bons amigos.

Ney Matogrosso retoma com tudo a turnê "Bloco na Rua" e se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro, neste domingo (20), às 19h. Aos 80 anos, Ney traz para a capital capixaba a performance batizada em homenagem à música de Sérgio Sampaio.

Executivos da Portocel participaram nesta semana da Intermodal South America 2022, em São Paulo, evento do setor de logística, transporte de cargas e comércio exterior que está entre os principais das Américas. Alexandre Billot Mori, Valéria Becalli Provete e Julio César Lourenço acompanharam de perto as novidades sobre soluções logísticas e as principais tendências do segmento.

O psiquiatra Fernando Tonelli e diversos outros profissionais de saúde realizam no próximo dia 26, sábado, das 8h às 17h, uma ação solidária de atendimento à população de baixa renda da Grande Vitória. Serão oferecidas consultas gratuitas com clínico geral, psiquiatra, dermatologista, cardiologista, reumatologista, fisioterapeuta, psicólogo, ginecologista e infectologista, além de exames de ultrassom, na área da Basílica de Santo Antônio. A iniciativa, que em Vitória está em sua segunda edição, é realizada pela Associação Cruz da Vida, formada por médicos e profissionais de saúde católicos.