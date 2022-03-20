No Dia Internacional da Felicidade, especialista dá dicas de como ser mais feliz

Ser feliz é um dos maiores objetivos do ser humano. Entretanto, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que fazer para isso e vive com a ideia de que a felicidade está distante ou depende da conquista de determinados objetivos. Neste domingo (20), comemoramos o Dia Internacional da Felicidade e é importante dizer: já foi comprovado cientificamente que essa é uma habilidade que pode ser aprendida e treinada diariamente. A capixaba Flávia da Veiga, fundadora da BeHappier e especialista na ciência da Felicidade, explica como.
"Para ser mais feliz é preciso ter uma vida de significado e com propósito, relacionamentos saudáveis, boa alimentação, mente calma e o corpo em movimento. Tudo isso parece muito simples, até óbvio, mas são poucas as pessoas que realmente agem de acordo com esses ensinamentos. "
Flávia está participando do congresso internacional World Happiness Summit, em Miami, e ressalta como empresas e universidades já têm dado mais atenção ao tema. Ela nos conta abaixo alguns segredos para ser mais feliz no dia a dia.
Guerra, inflação, cenário ainda de pandemia. Como ser feliz nesse ambiente?
Primeiro é importante entender a diferença entre felicidade e alegria. Diante de tudo isso, é difícil estar alegre o tempo inteiro, porque esses acontecimentos realmente nos deixam tristes. Mas a felicidade é diferente. A felicidade é um estado de ser, que pouco depende das circunstâncias externas. É isso que as pessoas precisam compreender. É muito mais a forma como você enxerga e interpreta os acontecimentos e os aprendizados. Diante dos desafios que estamos vivendo, quando temos um propósito, uma razão de existir, uma forma de contribuir, fica mais fácil suportar essas situações. É o momento de pensar de que forma podemos contribuir, usar nossas habilidades. Exercitar a bondade também é um elemento que contribui muito para essa sensação de felicidade.
No trabalho a felicidade também tem sido um desafio. Como o índice de felicidade afeta a produtividade?
Pessoas felizes trazem mais resultados para as empresas, são mais resilientes, trabalham melhor, são mais criativas e produzem mais. Não prestar atenção à saúde mental dos colaboradores, por outro lado, pode trazer diversas consequências, como queda de engajamento, isolamento, redução da produtividade e da inovação, altos custos com ausência por doenças e turnover.
Você está participando de um Congresso Internacional de Felicidade. Que lições acredita que vai trazer dessa experiência?
O tema do congresso deste ano é resiliência, e estamos num momento em que precisamos desenvolver essa capacidade. É importante aprender a viver um momento triste, mas aprender com os acontecimentos e seguir adiante mais forte. Mais do que nunca é importante falarmos felicidade, porque vivemos um momento em que as pessoas estão muito infelizes. E pessoas mais felizes são melhores, mais generosas, mais resilientes e querem ajudar o próximo. Precisamos de pessoas felizes.
MÊS DA MULHER
Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), foi uma das palestrantes do Women Entrepreneur Forum (WeForum), um dos maiores encontros globais de mulheres empreendedoras e líderes, que aconteceu no dia 17 em São Paulo. Durante o evento, Cris fez questão de mostrar sua dedicação pela indústria não só em sua fala, mas também no look. A t-shirt, feita exclusivamente para a ocasião, fez sucesso entre as participantes do fórum.
HAPPY HOUR
RR NEWS
Queridona de RR, Flavia Saade comemorou idade nova neste sábado (19), no Barlavento, com um sunset party para poucos e bons amigos.
Ney Matogrosso retoma com tudo a turnê "Bloco na Rua" e se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro, neste domingo (20), às 19h. Aos 80 anos, Ney traz para a capital capixaba a performance batizada em homenagem à música de Sérgio Sampaio.
Executivos da Portocel participaram nesta semana da Intermodal South America 2022, em São Paulo, evento do setor de logística, transporte de cargas e comércio exterior que está entre os principais das Américas. Alexandre Billot Mori, Valéria Becalli Provete e Julio César Lourenço acompanharam de perto as novidades sobre soluções logísticas e as principais tendências do segmento.
O psiquiatra Fernando Tonelli e diversos outros profissionais de saúde realizam no próximo dia 26, sábado, das 8h às 17h, uma ação solidária de atendimento à população de baixa renda da Grande Vitória. Serão oferecidas consultas gratuitas com clínico geral, psiquiatra, dermatologista, cardiologista, reumatologista, fisioterapeuta, psicólogo, ginecologista e infectologista, além de exames de ultrassom, na área da Basílica de Santo Antônio. A iniciativa, que em Vitória está em sua segunda edição, é realizada pela Associação Cruz da Vida, formada por médicos e profissionais de saúde católicos.