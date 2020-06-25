Mercado imobiliário será tema de debate em lives de A Gazeta

Quais as perspectivas e oportunidades do mercado imobiliário nos próximos meses? Qual o melhor momento para investir em imóveis? Para responder a essas e outras questões, a editoria Imóveis & Cia de A Gazeta convidou o economista e comentarista da CBN, Teco Medina, que juntamente com representantes da Ademi-ES e do Sinduscon-ES vão participar do lançamento do projeto Talk Imóveis. O encontro será on-line, no site de A Gazeta, na próxima quinta, dia 25/6, às 16 horas, com mediação da editora Tatiana Paysan.