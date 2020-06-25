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Renata Rasseli

Mercado imobiliário será tema de debate em lives de A Gazeta

Série de cinco eventos online será lançada nesta quinta (25), às 16 horas, no site A GAZETA

Públicado em 

25 jun 2020 às 10:00
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Mercado imobiliário será tema de debate em lives de A Gazeta
Mercado imobiliário será tema de debate em lives de A Gazeta Crédito: divulgação
Quais as perspectivas e oportunidades do mercado imobiliário nos próximos meses? Qual o melhor momento para investir em imóveis? Para responder a essas e outras questões, a editoria Imóveis & Cia de A Gazeta convidou o economista e comentarista da CBN, Teco Medina, que juntamente com representantes da Ademi-ES e do Sinduscon-ES vão participar do lançamento do projeto Talk Imóveis. O encontro será on-line, no site de A Gazeta, na próxima quinta, dia 25/6, às 16 horas, com mediação da editora Tatiana Paysan.
O objetivo do projeto é levar para a sociedade informações relevantes sobre o segmento imobiliário, como um passo a passo para aquisição do primeiro imóvel, a melhor opção entre consórcio ou financiamento, dicas de como sair do aluguel, entre outros. "Nossa editoria de Imóveis & Cia é produzida por jornalistas especializados na área e vai ancorar todas essas lives. Vamos reunir em um só local informação relevante, especialistas da área e a nossa audiência", destaca Marcio Chagas, diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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