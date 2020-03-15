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Renata Rasseli

Médica capixaba vai representar ES em simpósio internacional de miopia

Liliana Nóbrega participará do evento, em Curitiba, Paraná,  nos dias  03 e 04 de abril

Públicado em 

15 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Data: 19/10/2019 - ES - Vitória - E-Eye é um aparelho de luz pulsada para tratamento de olho seco. Vamos fazer a foto da oftalmologista Liliana Nóbrega - Editoria: Revista AG - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Nossa médica oftalmologista Liliana Nóbrega representará o Espírito Santo no Simpósio Internacional sobre miopia. Realizado pela Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, o evento busca debater o crescimento da doença em todo mundo, estimulado pelo uso sem controle dos dispositivos eletrônicos por parte das crianças e adolescentes. O evento acontecerá em Curitiba – Paraná, nos dias 03 e 04 de abril.

ALMOÇO

Rita Garajau, Luzia Toledo e Diana Murad Crédito: Mônica Zorzanelli

E-MUSIC

Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia, em parceria com Dinho Agrizzi, convidam para a festa Syllenth, neste domingo, dia 15, no Barlavento Beach Bar & Lounge, na Praia de Camburi. No line-up: Ricks, Ayro, Wolf e mais cinco atrações da e-music.

QUERIDAS DE RR

Heliene Del Esposti e Penha Nonato Crédito: Mônica Zorzanelli

CAPIXABAS NA CASA COR SP

Letícia Finamore, Daniela Andrade, Cynthia Fernandes e Cyane Cogo são algumas das arquitetas e decoradoras que viajarão em junho a convite de Beto e Carlos Marianelli, para a Casa Cor São Paulo. As profissionais ganharam a viagem pelo desempenho no programa de relacionamento da Compose 2020, que no início do próximo ano levará os profissionais que mais acumularem pontos em uma viagem para Dubai.

FESTA

Maita Mota e Heliane Duarte Crédito: Mônica Zorzanelli

CIRURGIA DA MAMA

O cirurgião plástico Fábio Zamprogno participa na próxima semana, de 19 a 21 de março, da 33ª Jornada Centro-Oeste de Cirurgia Plástica, que este ano acontece em Vitória, no Hotel Sheraton. O tema central do encontro científico será Mama, abordando pesquisas e avanços nas técnicas de reconstrução e uso de próteses de silicone para redução ou aumento dos seios.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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