Médica capixaba vai representar ES em simpósio internacional de miopia

Nossa médica oftalmologista Liliana Nóbrega representará o Espírito Santo no Simpósio Internacional sobre miopia. Realizado pela Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, o evento busca debater o crescimento da doença em todo mundo, estimulado pelo uso sem controle dos dispositivos eletrônicos por parte das crianças e adolescentes. O evento acontecerá em Curitiba – Paraná, nos dias 03 e 04 de abril.
ALMOÇO
E-MUSIC
Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia, em parceria com Dinho Agrizzi, convidam para a festa Syllenth, neste domingo, dia 15, no Barlavento Beach Bar & Lounge, na Praia de Camburi. No line-up: Ricks, Ayro, Wolf e mais cinco atrações da e-music.
QUERIDAS DE RR
CAPIXABAS NA CASA COR SP
Letícia Finamore, Daniela Andrade, Cynthia Fernandes e Cyane Cogo são algumas das arquitetas e decoradoras que viajarão em junho a convite de Beto e Carlos Marianelli, para a Casa Cor São Paulo. As profissionais ganharam a viagem pelo desempenho no programa de relacionamento da Compose 2020, que no início do próximo ano levará os profissionais que mais acumularem pontos em uma viagem para Dubai.
FESTA
CIRURGIA DA MAMA
O cirurgião plástico Fábio Zamprogno participa na próxima semana, de 19 a 21 de março, da 33ª Jornada Centro-Oeste de Cirurgia Plástica, que este ano acontece em Vitória, no Hotel Sheraton. O tema central do encontro científico será Mama, abordando pesquisas e avanços nas técnicas de reconstrução e uso de próteses de silicone para redução ou aumento dos seios.