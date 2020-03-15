Médica capixaba vai representar ES em simpósio internacional de miopia

Data: 19/10/2019 - ES - Vitória - E-Eye é um aparelho de luz pulsada para tratamento de olho seco. Vamos fazer a foto da oftalmologista Liliana Nóbrega - Editoria: Revista AG - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

Nossa médica oftalmologista Liliana Nóbrega representará o Espírito Santo no Simpósio Internacional sobre miopia. Realizado pela Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, o evento busca debater o crescimento da doença em todo mundo, estimulado pelo uso sem controle dos dispositivos eletrônicos por parte das crianças e adolescentes. O evento acontecerá em Curitiba – Paraná, nos dias 03 e 04 de abril.

ALMOÇO

Rita Garajau, Luzia Toledo e Diana Murad Crédito: Mônica Zorzanelli

E-MUSIC

Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia, em parceria com Dinho Agrizzi, convidam para a festa Syllenth, neste domingo, dia 15, no Barlavento Beach Bar & Lounge, na Praia de Camburi. No line-up: Ricks, Ayro, Wolf e mais cinco atrações da e-music.

QUERIDAS DE RR

Heliene Del Esposti e Penha Nonato Crédito: Mônica Zorzanelli

CAPIXABAS NA CASA COR SP

Letícia Finamore, Daniela Andrade, Cynthia Fernandes e Cyane Cogo são algumas das arquitetas e decoradoras que viajarão em junho a convite de Beto e Carlos Marianelli, para a Casa Cor São Paulo. As profissionais ganharam a viagem pelo desempenho no programa de relacionamento da Compose 2020, que no início do próximo ano levará os profissionais que mais acumularem pontos em uma viagem para Dubai.

FESTA

Maita Mota e Heliane Duarte Crédito: Mônica Zorzanelli

CIRURGIA DA MAMA