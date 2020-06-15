Marcas mais lembradas pelos capixabas serão anunciadas nesta terça

Nesta terça (16), representantes do mercado vão conhecer as marcas mais lembradas pelos capixabas no lançamento do 28º Recall de Marcas da Rede Gazeta. No evento virtual, serão apresentados para os convidados os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto Futura antes da pandemia. Ao todo, mais de 6 mil marcas foram citadas pelo público somando todos os 79 segmentos de produtos e serviços. Os número contemplam em uma percepção da Grande Vitória e outra de todo o Espírito Santo.
A transmissão vai contar com uma palestra de Antônio Fadiga, CEO das unidades da Artplan em São Paulo e Rio de Janeiro. A mestre de cerimônias será a jornalista Luanna Esteves.
ANIVERSÁRIO
MESA POSTA
Sempre inovando, a designer de interiores Marcia Abreu acaba de lançar sua criativa Linha Home com peças como souplasts de crochê, pratos, guardanapos de pano, velas, entre outros. E, para marcar a nova fase profissional, ela convidou Luciana Almeida e Angelo Prata para comandarem a live “Design Home”, em que assuntos como mesa posta, comportamento e gastronomia serão debatidos de forma leve e descontraída, na próxima terça-feira, dia 16, a partir das 14h, no instagram @studiomarciaabreu.