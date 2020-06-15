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Renata Rasseli

Marcas mais lembradas pelos capixabas serão anunciadas nesta terça

O lançamento do 28° Recall de Marcas da Rede Gazeta será nesta terça, às 16h, em formato virtual, devido à pandemia do coronavírus

Públicado em 

15 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Troféus do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta 2019
Troféus do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta 2019 Crédito: Divulgação
Nesta terça (16), representantes do mercado vão conhecer as marcas mais lembradas pelos capixabas no lançamento do 28º Recall de Marcas da Rede Gazeta. No evento virtual, serão apresentados para os convidados os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto Futura antes da pandemia. Ao todo, mais de 6 mil marcas foram citadas pelo público somando todos os 79 segmentos de produtos e serviços. Os número contemplam em uma percepção da Grande Vitória e outra de todo o Espírito Santo.
A transmissão vai contar com uma palestra de Antônio Fadiga, CEO das unidades da Artplan em São Paulo e Rio de Janeiro. A mestre de cerimônias será a jornalista Luanna Esteves. 

ANIVERSÁRIO

Renata Pimentel celebrou 45 anos com pocket party
Renata Pimentel celebrou 45 anos com pocket party. As amigas receberam um kit e comemoram com ela via Zoom Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

MESA POSTA

Márcia Abreu
Márcia Abreu Crédito: Divulgação
Sempre inovando, a designer de interiores Marcia Abreu acaba de lançar sua criativa Linha Home com peças como souplasts de crochê, pratos, guardanapos de pano, velas, entre outros. E, para marcar a nova fase profissional, ela convidou Luciana Almeida e Angelo Prata para comandarem a live “Design Home”, em que assuntos como mesa posta, comportamento e gastronomia serão debatidos de forma leve e descontraída, na próxima terça-feira, dia 16, a partir das 14h, no instagram @studiomarciaabreu.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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