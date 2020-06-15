Marcas mais lembradas pelos capixabas serão anunciadas nesta terça

A transmissão vai contar com uma palestra de Antônio Fadiga , CEO das unidades da Artplan em São Paulo e Rio de Janeiro. A mestre de cerimônias será a jornalista Luanna Esteves.

Sempre inovando, a designer de interiores Marcia Abreu acaba de lançar sua criativa Linha Home com peças como souplasts de crochê, pratos, guardanapos de pano, velas, entre outros. E, para marcar a nova fase profissional, ela convidou Luciana Almeida e Angelo Prata para comandarem a live “Design Home”, em que assuntos como mesa posta, comportamento e gastronomia serão debatidos de forma leve e descontraída, na próxima terça-feira, dia 16, a partir das 14h, no instagram @studiomarciaabreu.