Findeslab e Sesi ES aprovam três projetos no edital nacional de inovação

FindesLab Crédito: Alexandre Mendonça/ Comunicação da Findes

Findeslab, em parceria com o Sesi ES, aprovou três projetos no 2º ciclo do “Edital de Inovação para a Indústria” em duas categorias. São mais de R$ 2 milhões em recursos para o desenvolvimento das soluções propostas.

“Muito mais do que o acesso da indústria à inovação e a porta aberta para quem quer inovar, o Findeslab vem buscando formatos e iniciativas diferentes para viabilizar a inovação e fazer que oportunidades de novos projetos e novas soluções fiquem cada vez mais próximos das indústrias. Percebemos que, muitas vezes, eles não vão para frente porque a indústria não sabe o caminho. Então, temos uma atuação forte para buscar novos caminhos”, afirmou a gerente de Inovação e Tecnologia do Senai ES, Naiara Galliani.

Ao todo, em dois anos, já são 33 projetos aprovados e mais de 10 milhões em projetos aprovados. “Os resultados estão sendo muito validados com essas aprovações de projetos e os números que temos. Isso fortalece bastante a indústria capixaba e o trabalho que está sendo realizado”, ressaltou Naiara.

PROJETOS APROVADOS

Os projetos “ZEUS” – Integração em 4 abordagens, da Lhoist, e “EPI de Membros Superiores nas Atividades de Corte de Vidros em Ambientes Úmidos”, da Estrela Vidros, foram selecionados na categoria “Inovação Em Segurança E Saúde No Trabalho (SST) e Promoção Da Saúde (PS)”.

Já o projeto “Equipamento Atenuador de Ruído do Processo de Corte de Blocos” foi desenvolvido por em conjunto por quatro empresas do setor de rochas ornamentais que tinham um desafio em comum, são elas, Magban, Cajugran, Bramagran, Colodetti. Ele foi selecionado na categoria “Inovação Setorial”.

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