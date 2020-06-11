Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Findeslab e Sesi ES aprovam três projetos no edital nacional de inovação

O “Edital de Inovação para a Indústria” financia o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores

Públicado em 

11 jun 2020 às 11:30
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

FindesLab
FindesLab Crédito: Alexandre Mendonça/ Comunicação da Findes
Findeslab, em parceria com o Sesi ES, aprovou três projetos no 2º ciclo do “Edital de Inovação para a Indústria” em duas categorias. São mais de R$ 2 milhões em recursos para o desenvolvimento das soluções propostas.
“Muito mais do que o acesso da indústria à inovação e a porta aberta para quem quer inovar, o Findeslab vem buscando formatos e iniciativas diferentes para viabilizar a inovação e fazer que oportunidades de novos projetos e novas soluções fiquem cada vez mais próximos das indústrias. Percebemos que, muitas vezes, eles não vão para frente porque a indústria não sabe o caminho. Então, temos uma atuação forte para buscar novos caminhos”, afirmou a gerente de Inovação e Tecnologia do Senai ES, Naiara Galliani.
Ao todo, em dois anos, já são 33 projetos aprovados e mais de 10 milhões em projetos aprovados. “Os resultados estão sendo muito validados com essas aprovações de projetos e os números que temos. Isso fortalece bastante a indústria capixaba e o trabalho que está sendo realizado”, ressaltou Naiara.

PROJETOS APROVADOS

Os projetos “ZEUS” – Integração em 4 abordagens, da Lhoist, e “EPI de Membros Superiores nas Atividades de Corte de Vidros em Ambientes Úmidos”, da Estrela Vidros, foram selecionados na categoria “Inovação Em Segurança E Saúde No Trabalho (SST) e Promoção Da Saúde (PS)”.
Já o projeto “Equipamento Atenuador de Ruído do Processo de Corte de Blocos” foi desenvolvido por em conjunto por quatro empresas do setor de rochas ornamentais que tinham um desafio em comum, são elas, Magban, Cajugran, Bramagran, Colodetti. Ele foi selecionado na categoria “Inovação Setorial”.

EDITAL

O Edital de Inovação para a Indústria, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), financia o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores, com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade da indústria brasileira, além de promover a otimização da segurança e saúde na indústria. Podem participar empresas do setor industrial de todos os tamanhos, inclusive startups de base tecnológica. Ao todo, o Edital lançado em 2019, contou com 11 categorias. O Edital vai financiar projetos a partir de R$ 200 mil até R$ 1 milhão, dependendo da categoria. Os recursos são administrados por unidades do Senai ou Sesi, sendo destinados somente para o desenvolvimento dos projetos.

Veja Também

Estrutura no alto do prédio da Findes é iluminada pela primeira vez

Veja como ficou o centro de inovação no topo do prédio da Findes

Findes prepara inauguração de obra no topo do prédio

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

indústria Findes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar
Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados