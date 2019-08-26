Findes prepara inauguração de obra no topo do prédio

Iluminação do FindesLab já foi testada Crédito: Findes/Divulgação

A semana de inauguração começa na próxima segunda-feira (2) com o lançamento para os colaboradores da Findes. Depois, haverá um momento para Open Innovation, lançamento para autoridades, para conselheiros, para a sociedade e um programa de empreendedorismo industrial.

Denominado FindesLab, o espaço contará com ambientes para ideação, prototipagem, desenvolvimento, negócios e conexões. A ideia é que representantes das indústrias se unam a pessoas que consigam solucionar os problemas nos segmentos produtivos.

Segundo consta no site da Findes, foram investidos R$ 3,4 milhões na parte final da obra. No total, foram quase R$ 13 milhões e mais de 60 mil homem/hora foram trabalhadas. De acordo com a diretora de Inovação do Senai-ES, Juliana Gavini, o espaço será importante apoio para startups , estudantes e empreendedores capixabas . "Quem tiver uma ideia e quiser apoio para fazer acontecer pode procurar o FindesLab", explicou.

O presidente da Findes, Léo de Castro, destaca o simbolismo do local. "Nós colocamos a estrutura de inovação em cima da Federação. Isso é para mostrar que é, realmente, a agenda prioritária", disse em entrevista ao final da obra.

INAUGURAÇÃO

Dia 2, às 9h30 - Lançamento para colaboradores

Dia 3, às 17h30 - Open Innovation BR (cases de inovação aberta)

Dia 4, às 17h30 - Lançamento para conselheiros

Dia 5, às 9h - Lançamento para autoridades; às 17h30 - Lançamento para a sociedade (aberto ao público)

Dia 6, às 17h - Lançamento do programa FindesLab de Empreendedorismo Industrial (aberto ao público)

SAIBA MAIS

Projeto

O projeto inicial da estrutura no topo do prédio da Findes foi anunciado em 2007 pelo então presidente Lucas Izoton. Inicialmente era prevista a construção de um restaurante giratório.

Paralisação

Os altos gastos e a complexidade do projeto fizeram a obra ser paralisada, mesmo com a estrutura metálica já instalada no alto do prédio.

Desistência

Em janeiro de 2016, o sucessor de Izoton na presidência da Findes, Marcos Guerra, anunciou que desistiu de continuar a obra e que parte do dinheiro investido seria devolvido ao Sesi.

Retomada e inauguração