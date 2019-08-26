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FindesLab

Findes prepara inauguração de obra no topo do prédio

Espaço vai ser utilizado para unir representantes das indústrias com pessoas que consigam solucionar os problemas dos setores produtivos

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 14:52

Thalles Contão

Thalles Contão

Publicado em 

26 ago 2019 às 14:52
Iluminação do FindesLab já foi testada Crédito: Findes/Divulgação
Depois de mais de 10 anos de construção e vários projetos, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) vai inaugurar a obra que ocupa o topo do prédio. Previsto inicialmente para ser um restaurante giratório, o local não vai ser um restaurante, nem vai girar. Por outro lado, será utilizado como um centro de inovação para a indústria.
> Reta da Penha de cara nova com FindesLab quase pronto
A semana de inauguração começa na próxima segunda-feira (2) com o lançamento para os colaboradores da Findes. Depois, haverá um momento para Open Innovation, lançamento para autoridades, para conselheiros, para a sociedade e um programa de empreendedorismo industrial.
Denominado FindesLab, o espaço contará com ambientes para ideação, prototipagem, desenvolvimento, negócios e conexões. A ideia é que representantes das indústrias se unam a pessoas que consigam solucionar os problemas nos segmentos produtivos.
> Empresas capixabas compartilham espaços para economizar
Segundo consta no site da Findes, foram investidos R$ 3,4 milhões na parte final da obra. No total, foram quase R$ 13 milhões e mais de 60 mil homem/hora foram trabalhadas. De acordo com a diretora de Inovação do Senai-ES, Juliana Gavini, o espaço será importante apoio para startups, estudantes e empreendedores capixabas. "Quem tiver uma ideia e quiser apoio para fazer acontecer pode procurar o FindesLab", explicou.
O presidente da Findes, Léo de Castro, destaca o simbolismo do local. "Nós colocamos a estrutura de inovação em cima da Federação. Isso é para mostrar que é, realmente, a agenda prioritária", disse em entrevista ao final da obra.
INAUGURAÇÃO
Dia 2, às 9h30 - Lançamento para colaboradores
Dia 3, às 17h30 - Open Innovation BR (cases de inovação aberta)
Dia 4, às 17h30 - Lançamento para conselheiros
Dia 5, às 9h - Lançamento para autoridades; às 17h30 - Lançamento para a sociedade (aberto ao público)
Dia 6, às 17h - Lançamento do programa FindesLab de Empreendedorismo Industrial (aberto ao público)
SAIBA MAIS
Projeto
O projeto inicial da estrutura no topo do prédio da Findes foi anunciado em 2007 pelo então presidente Lucas Izoton. Inicialmente era prevista a construção de um restaurante giratório.
Paralisação
Os altos gastos e a complexidade do projeto fizeram a obra ser paralisada, mesmo com a estrutura metálica já instalada no alto do prédio.
Desistência
Em janeiro de 2016, o sucessor de Izoton na presidência da Findes, Marcos Guerra, anunciou que desistiu de continuar a obra e que parte do dinheiro investido seria devolvido ao Sesi.
Retomada e inauguração
No fim de 2017, a Findes anunciou que o espaço seria utilizado para a instalação de um centro de inovação. Agora, a inauguração foi marcada para a primeira semana de setembro.

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