Festa online ajuda profissionais da música e do entretenimento do ES

Pedro Paulo Moyses, Tito Dias Kalinka, Maycon Salvador e Luiz Fernando Neto Crédito: Divulgação

É a favor dos profissionais do segmento da música e do entretenimento capixaba que os sócios Pedro Paulo Moyses, Tito Dias Kalinka, Maycon Salvador e Luiz Fernando Neto lançam o projeto Wanted Live Aid, nesta quinta-feira, com transmissão on-line feita diretamente do Wanted Pub, na Praia do Canto. A festa on-line acontecerá todas às quintas, a partir das 20 horas, no YouTube, reunindo sempre 3 destaques da música sertaneja no Estado para se apresentarem ao lado da Wanted Band, além do DJ Bunny, residentes da casa.

Cada artista ficará em um lounge, preservando o distanciamento social e ainda assim mantendo a interação entre eles. Aliás, foi inspirado no programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow, que surgiu a ideia de realizar esse “intercâmbio” musical.

A ação tem como objetivo arrecadar fundos em dinheiro totalmente destinados para os envolvidos (DJ, banda e atrações) através de plataformas de carteira digital, via QR Code disponível na transmissão da live no YouTube. O projeto tem uma alta expectativa de sucesso e a tendência é de crescimento já nas primeiras semanas. Dessa forma, os idealizadores pretendem ampliar as doações e arrecadações, favorecendo também instituições como a Associação Anjos Rosa.

TALK IMÓVEIS

Durante a pandemia alguns problemas de convivência e de gestão nos condomínios surgiram ou pioraram. Como consequência, vêm as dúvidas sobre como resolvê-los. Um dos impasses diz respeito ao direito do morador em realizar obras em sua residência em época de Covid-19, já que profissionais envolvidos em construções ou reformas passam a ter que circular por áreas comuns aos demais moradores, aumentando o fluxo de pessoas nesses ambientes.

Para entender como resolver esse e outros problemas, a live desta semana do projeto Talk Imóveis abordará as boas práticas da gestão à convivência nos condomínios. O encontro é nesta quinta-feira (16), a partir das 16h, e terá a presença do especialista Luiz Gustavo Tardin, advogado, professor de Direito Processual Civil e comentarista da CBN Vitória, e da CEO do Grupo Confiança, Patrícia Sperandio. A mediação do debate será feita pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan.

LIVE DO BEM

As advogadas Kamilla Bazeth e Ana Carolina Fraga da ONG Fábrica de Sorrisos. Crédito: Divulgação

As advogadas Kamilla Bazeth e Ana Carolina Fraga da ONG Fábrica de Sorrisos vão participar de live hoje (16), às 20h, para falar sobre o projeto que existe desde 2018 promovendo ações sociais nas ruas de Vila Velha. Com foco em comunidades carentes, atualmente cerca de 80 famílias são atendidas com doações de cestas básicas. “Nossa intenção é ajudar essas famílias mensalmente e contamos com o apoio de várias pessoas para conseguir isso”, afirma Kamilla. A convite do empresário Robbson Queiroz, ela estará no bate-papo virtual de uma nova marca de cosméticos que chega ao mercado em meio a pandemia da Covid-19 já atenta sobre a importância do seu papel social: a cada perfume vendido nesta semana, 2kg de alimentos serão doados para a ONG. A conversa é ao vivo no Instagram da @caqtoscosmeticos, com mediação do apresentador do programa Em Movimento Diego Araújo.

ORÇAMENTO PÚBLICO

O Ciclo Cindes Jovem, grupo de formação de liderança do Cindes Jovem, promove oficina sobre Orçamento Público exclusivamente para os associados. O grupo contará com nomes de peso: Juliani Johanson, Subsecretária de Estado de Orçamento, e Álvaro Fajardo, secretário de Estado da Economia e Planejamento. A ação acontece nesta quinta-feira, dia 16, no formato online.

ANIVERSÁRIO

A mamãe Grazielle Massariol comemorou os 6 anos no último sábado, 11, do pequeno João Luiz, em casa Crédito: Alexandro Ferreira

NOVIDADE SUSTENTÁVEL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL