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Renata Rasseli

Estudantes do ES vão participar de conferência online da ONU

21 alunos e uma ex-aluna do Centro Educacional Leonardo Da Vinci participarão do Programa de Verão do Centro da Unesco para a Paz

Públicado em 

17 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

ONU
ONU Crédito: Divulgação
Após 14 anos, o Programa de Verão do Centro da Unesco para a Paz será realizado pela primeira vez on-line. Será de 19 de julho a 1º de agosto e, no Estado, 21 alunos e uma ex-aluna do Centro Educacional Leonardo Da Vinci participarão do encontro, que abordará soluções para o mundo pós-Covid-19 e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. De acordo com Cristiano Carvalho, coordenador de Línguas Estrangeiras do Da Vinci, única escola capixaba convidada pela Unesco a participar do evento, apesar da perda de estar presencialmente com pessoas de 75 países diferentes, como nos anos anteriores, houve ganho na qualidade dos palestrantes. “Será um debate de grande relevância para o mundo e uma experiência que contribui muito com a formação dos nossos alunos em termos de liderança, espírito de equipe, vivência com a diversidade e responsabilidade socioambiental”, comenta.

INVERNO CAPIXABA

Ana Luiza Azevedo
Ana Luiza Azevedo Crédito: Vinícius Arêdes / Divulgação

BNDES+PATRIMÔNIO CULTURAL

O programa Matchfunding BNDES+ vai investir até 2,4 milhões em projetos voltados para patrimônios culturais de todo o país. Edital inovador de financiamento coletivo, via matchfunding, (união do financiamento pelo coletivo, através de doação de pessoas físicas ou jurídicas (crowdfunding), com o financiamento direto de uma instituição, no caso, o BNDES), é o resultado de uma parceria do banco com a SITAWI Finanças do Bem e a plataforma de crowdfunding Benfeitoria. As inscrições para participar do programa vão até 10/08. Mais informações no site www.benfeitoria.com/bndesmais

DIA DO COMERCIANTE

Andréia Lopes, Cesinha Saade e Flávia Saade
Andréia Lopes, Cesinha Saade e Flávia Saade: a data foi celebrada nesta quinta-feira com apresentação da Camerata do Sesi no bairro Crédito: Divulgação

AÇÃO DO BEM

Cem famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica que moram na região de Andorinhas, Consolação, Gurigica, São Benedito e Bonfim, em Vitória, receberam cestas básicas doadas pelo Outback Vitória. Terence Rangel, realizou a ação juntamente com o Ateliê de Ideias, uma organização social que atua há mais de 10 anos no “Território do Bem”, e é responsável por projetos premiados internacionalmente como o Banco do Bem. Além de programas em finanças solidárias, o Ateliê de Ideias também tem outros eixos de atuação nas áreas habitacional, de desenvolvimento comunitário e de difusão de tecnologias sociais.

GAMES

Nesta sexta-feira (17), às 19h, os desenvolvedores de jogos têm encontro marcado no evento online de abertura do Faesa Game Jam, uma maratona de desenvolvimento de games que irá durar uma semana. Estudantes de Jogos Digitais, ou apaixonados pela área, terão o desafio de criar um jogo inédito para apresentar no dia 24 para uma banca de profissionais. Para acompanhar o lançamento do desafio e conhecer as regras da competição, os interessados devem acessar o canal da Faesa no YouTube.

GESTÃO DE PESSOAS NO HOME OFFICE

A gestão de pessoas no formato home office será o tema principal de uma live promovida pelo Sincades, no próximo dia 21, às 19h. O encontro virtual contará com a presença da coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento da Rhopen Consultoria, Fabíola Costa, e será transmitido via canal do Sincades no YouTube.

NOVIDADE EM GUARAPARI

A Casa do Torresmo, que já é sucesso em vários lugares da Grande Vitória – como Jardim da Penha, Jacaraípe e Praia da Costa – agora chega na Praia do Morro, em Guarapari. O empresário Fernando Miguel é o responsável por apresentar essa novidade na região. “Vamos iniciar os atendimentos no próximo dia 1º de agosto (sábado) com um cardápio da rede e, aos poucos, vamos lançar outras delícias também”, adianta.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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