Estilo "rural chic" promete bombar com reprise de "Fera Radical"

Malu Mader, atriz, na novela Fera Radical Crédito: TV Globo / Divulgação

Em 1988, "Fera Radical" trazia Malu Mader como uma protagonista vítima de tragédia e com sede de vingança. Nesta segunda (17), a trama de Walther Negrão inspirada na peça "A visita da velha senhora", do suíço Friedrich Dürrenmatt, chegou ao Globoplay.

E com a reestreia, Malu Mader, uma das maiores musas da TV brasileira, volta à telinha a bordo de sua moto, devidamente paramentada com uma jaqueta de couro Perfecto, virou hit naquela época, para viver a Cláudia. E por conta disso, a inspiração nos 80s deve voltar com força total, apesar desse modelo de jaqueta nunca ter saído de moda e ser uma das peças queridinhas dos fashionistas do mundo todo, segundo os especialistas.

PARCERIA NA DECORAÇÃO

A empresária Camila Menezes e a arquiteta Laís Arêas Crédito: Divulgação

Camila Menezes reuniu um time de peso da decoração capixaba para uma ação no apartamento decorado do Golden Barro Vermelho, o novo empreendimento da Empar e da Metron. A arquiteta Laís Arêas foi convidada para dar uma “repaginada” no espaço, em parceria com Flávia Dadalto, Andreia Biccas e Cledina Garcia, da Solarium, além de Danielle Salles, Michelle Zenning e Ana Beatriz de Castro, com novas telas da Castro Studio. As convidadas gravaram várias dicas sobre revestimento, adorno e decoração, que serão compartilhadas nas redes sociais da Metron.

LIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

Em tempos de pandemia, os treinamentos virtuais são o caminho para manter times atualizados e bem preparados, além de uma forma de compartilhar conhecimento com públicos diversos e inclusive fisicamente distantes.

Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, sabe disso e, em parceria com a Academia Aegea, está capacitando lideranças comunitárias da Serra e de Vila Velha, servidores dos dois municípios e membros da Polícia Ambiental. O objetivo é ampliar o conhecimento dos participantes sobre saneamento básico e o funcionamento de todo o sistema, além de debater questões relacionadas ao marco regulatório.

ANIVERSÁRIO

Aniversário da pequena Maria Victória, filha do jogador de futebol Paulo Henrique Ganso e Giovanna Costi Crédito: Divulgação