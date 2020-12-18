Estilo "rural chic" promete bombar com reprise de "Fera Radical"

Em 1988, "Fera Radical" trazia Malu Mader como uma protagonista vítima de tragédia e com sede de vingança. Nesta segunda (17), a trama de Walther Negrão inspirada na peça "A visita da velha senhora", do suíço Friedrich Dürrenmatt, chegou ao Globoplay.
E com a reestreia, Malu Mader, uma das maiores musas da TV brasileira, volta à telinha a bordo de sua moto, devidamente paramentada com uma jaqueta de couro Perfecto, virou hit naquela época, para viver a Cláudia. E por conta disso, a inspiração nos 80s deve voltar com força total, apesar desse modelo de jaqueta nunca ter saído de moda e ser uma das peças queridinhas dos fashionistas do mundo todo, segundo os especialistas.
PARCERIA NA DECORAÇÃO
Camila Menezes reuniu um time de peso da decoração capixaba para uma ação no apartamento decorado do Golden Barro Vermelho, o novo empreendimento da Empar e da Metron. A arquiteta Laís Arêas foi convidada para dar uma “repaginada” no espaço, em parceria com Flávia Dadalto, Andreia Biccas e Cledina Garcia, da Solarium, além de Danielle Salles, Michelle Zenning e Ana Beatriz de Castro, com novas telas da Castro Studio. As convidadas gravaram várias dicas sobre revestimento, adorno e decoração, que serão compartilhadas nas redes sociais da Metron.
LIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO
Em tempos de pandemia, os treinamentos virtuais são o caminho para manter times atualizados e bem preparados, além de uma forma de compartilhar conhecimento com públicos diversos e inclusive fisicamente distantes.
Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, sabe disso e, em parceria com a Academia Aegea, está capacitando lideranças comunitárias da Serra e de Vila Velha, servidores dos dois municípios e membros da Polícia Ambiental. O objetivo é ampliar o conhecimento dos participantes sobre saneamento básico e o funcionamento de todo o sistema, além de debater questões relacionadas ao marco regulatório.
ANIVERSÁRIO
A empresária Rachel Pires está, de fato, consagrada entre os famosos. Agora suas criações serviram para encantar a festa de aniversário da pequena Maria Victória, filha do jogador de futebol Paulo Henrique Ganso, celebrada em casa. Na foto, pai e filha posam em companhia da esposa do jogador Giovanna Costi. Ao fundo, painel e piso Nuvem Sublimação na tendência do tie dye.