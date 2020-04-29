Covid-19: escritor do ES lança livro infantil "Vamos ficar em casa!"

Ilvan Filho criou o livro “Vamos ficar em casa!” Crédito: Divulgação

Há cerca de 40 dias em casa, cumprindo a quarentena, o escritor, ilustrador e editor de livros infantis, Ilvan Filho, criou o livro “Vamos ficar em casa!”, com o selo, Muqueca Editorial. Habitualmente, os livros do autor tem uma narrativa de impacto social, colaborando para os pequenos leitores refletirem sobre questões do mundo.

Esse lançamento de tempos de pandemia pela Covid-19, conta a história de Manu, uma menina que ao acordar numa manhã, ansiosa para ir à escola e brincar, é surpreendida pelo aviso de sua mãe, que diz que elas não vão poder sair de casa por um bom tempo, devido ao perigo do coronavírus. O autor está oferecendo o livro, gratuitamente, para ajudar os pais, educadores e demais responsáveis, a conversar com a criançada sobre o confinamento e a respeito da importância de ficar em casa o máximo de tempo possível para não ser contaminado e nem contaminar ninguém. O acesso ao livro pode ser feito pelo link: https://bit.ly/2zqAMWR

CRISE ECONÔMICOS E REFLEXOS TRIBUTÁRIOS

Luiz Cláudio Allemand Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória

O advogado Luiz Cláudio Allemand, será um dos convidados da Live que a Escola Nacional da Advocacia promove nesta terça-feira (28), às 20 h, no Instagran @esanacional. O tema será “A Crise Econômica e Reflexos Tributários”. Também participam o Coordenador da ESA Nacional e Professor da USP, Heleno Torres, e o Diretor Jurídico da Fiesp, Helcio Honda.

IOGA E MOVIMENTO NA NOVA ROTINA ESCOLAR

Num período de confinamento, as aulas on-line oferecidas pela Escola Monteiro não excluíram as práticas de ioga e Educação Física. Professores como Bianca Campinhos, Egydio Costa e Janine Cavadas seguem firmes, ajudando a trabalhar a saúde mental e física dos alunos, do ensino fundamental I ao ensino médio. Eles se movimentam, pulam e praticam atividades em casa, além de seguirem firmes na prática de ioga e meditação, que tanto contribui no controle da ansiedade durante esses dias.

SER SOLIDÁRIO É JOIA

Iniciativas que reforçam a solidariedade são essenciais neste momento. Um desses exemplos é do designer de joias Ricardo Vieira que desenvolveu a campanha ‘Ser Solidário é Joia” para ajudar a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – Acacci. Diante da difícil realidade com a pandemia do Covid-19, muitas doações para instituição foram comprometidas. Para apoiar a Acacci, Ricardo realiza um sorteio de um anel de turmalina e ouro 18k, desenhado pelo designer Augusto Vieira. Para participar é só procurar a campanha “Ser solidário é joia" no site Vakinha Online e contribuir com o valor mínimo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Cada pessoa que doar estará automaticamente participando do sorteio da joia!

DOAÇÃO DE HIDRATANTE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O uso intensivo de máscara e óculos de proteção, luvas, álcool gel e limpeza constante tem provocado lesões na pele dos profissionais de saúde que estão trabalhando ativamente prestando assistência à pacientes com COVID-19.

Essas lesões são chamadas de Eczemas de Contato ou Eczemas por Irritante Primário, e são provocados pela pressão que os equipamentos de proteção individual (EPI) causam sobre a pele, levando ao dano da barreira natural da pele podendo gerar a formação de feridas, dor e irritação no local.