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Renata Rasseli

Vice-governadora do ES fala sobre mulher e política em Live com global

A atriz Suzana Pires, que está na reprise de "Fina Estampa", comanda bate-papo com Jaqueline Moraes, nesta segunda (27), no @mundodonadesi

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 12:04

Públicado em 

27 abr 2020 às 12:04
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vice-governadora do ES, Jaqueline Moraes
Vice-governadora do ES, Jaqueline Moraes Crédito: Vice-governadoria/Leandro Braga
Engajada nas causas feministas, a atriz, produtora, autora de novelas e colunista Suzana Pires,  convidou a vive-governadora, Jaqueline Moraes, para uma live nesta segunda (27), às 21h30,  em seu canal no Instagram @mundodonadesi. Suzana atua na novela "Fina Estampa", que está sendo reprisada na TV Globo.
Suzana Pires, atriz
Suzana Pires, atriz Crédito: Reprodução/TV Globo
Suzana é idealizadora do projeto Dona de Si, que visa capacitar mulheres a realizarem seus projetos e colunista da Vogue Brasil.
Com o tema "As Mulheres na Política", a Live pretende contar a trajetória da vice-governadora, até sua chegada ao Palácio Anchieta. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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