Vice-governadora do ES fala sobre mulher e política em Live com global

Engajada nas causas feministas, a atriz, produtora, autora de novelas e colunista Suzana Pires, convidou a vive-governadora, Jaqueline Moraes, para uma live nesta segunda (27), às 21h30, em seu canal no Instagram @mundodonadesi. Suzana atua na novela "Fina Estampa", que está sendo reprisada na TV Globo.