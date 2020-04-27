Renata Rasseli

Confira 10 personalidades do ES que viraram chefs na quarentena

De pratos fit à moqueca capixaba, leitores de RR exibem os pratos que estão preparando durante o isolamento social

Públicado em 

27 abr 2020 às 05:10
Colunista

Pratos da quarentena: Ricardo Dalla preparou uma moqueca capixaba com ovas de peixe
 Ricardo Dalla preparou uma moqueca capixaba com ovas de peixe Crédito: Arquivo pessoal
O isolamento social tem revelado grandes "chefs amadores" nas redes sociais. E aqui no Estado não é diferente: muita gente anda se aventurando pela cozinha durante a quarentena. Da cozinha dos "isolados", sai moqueca capixaba, risoto, massas e até doces fit. 
E para todos os chefs da quarentena e amantes da boa gastronomia, uma boa notícia: a segunda temporada do reality "Mestre do Sabor" estreia sua segunda temporada nesta quinta-feira (30), na Globo, e na sexta (1), no GNT. Claude Troisgros e Batista, que comandam a primeira edição, ganham uma nova colega: Monique Alfradique. Ela se junta ao time para cobrir os bastidores do programa. O reality conta ainda com Léo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez no elenco, no papel de mestres.
Na nova temporada, 18 chefs serão selecionados para participar da competição, que passa a ter sete fases: Prato de Entrada; Na Pressão; Duelos; Repescagem; Na Peneira; semifinal; e final. A avaliação dos pratos continua sendo às cegas e os participantes ainda têm acesso ao mercado sempre antes das provas. Serão quatro finalistas, um vencedor. O primeiro lugar leva um prêmio de R$250 mil e é nomeado o Mestre do Sabor.
Confira alguns chefs da quarentena e suas receitas nas fotos abaixo:

CHEF EM FAMÍLIA

Adriana Saade assinou um spaguetti com camarão e tomates frescos para o marido Cesinha e para os filhos Cesar Neto e Isabela
Adriana Saade assinou um spaguetti com camarão e tomates frescos para o marido  Cesinha e para os filhos  Cesar Neto e Isabela Crédito: Arquivo pessoal

ALMOÇO FIT

Claudia Mameri prepara menu fit para o marido Justino e o filho Arnon
 Claudia Mameri prepara menu fit para o marido Justino e o filho Arnon Crédito: Arquivo pessoal

QUARENTENA NA PEDRA AZUL

Karina Mazzini e Rubia Galvão degustaram menu fit com ingredientes da Pedra Azul, onde passam a quarentena
Pratos da quarentena: Karina Mazzini e Rubia Galvão degustaram menu fit com ingredientes da Pedra Azul, onde passam a quarentena Crédito: Arquivo pessoal

CASAL MASTERCHEF

Victor Bresserie e Luisa Meirelles prepararam a Salada Niçoise
Victor Bresserie e Luisa Meirelles prepararam a Salada Niçoise Crédito: Arquivo pessoal

IRMÃS CHEFS

Gilceia e Nilceia Prudêncio cozinhando a moqueca capixaba
 Gilceia e Nilceia Prudêncio cozinhando a moqueca capixaba Crédito: Arquivo pessoal

MÃE E  CHEF

Rita, Renata, Luiza e Rafael Tristão: menu preparado por Rita foi bobó de camarão e moqueca de banana da terra
Rita, Renata, Luiza e Rafael Tristão:  menu preparado por Rita foi bobó de camarão e moqueca de banana da terra Crédito: Arquivo pessoal

RISOTO DA QUARENTENA

Ariane Perovano assina um risoto de camarão e cogumelos
Ariane Perovano assina um risoto de camarão e cogumelos Crédito: Arquivo pessoal

SALADA DA QUARENTENA

A instrutora de ioga Flavia Monjardim preparou uma salada de alface com cenoura, repolho e queijo ralado, acompanhando de salmão em crosta de chia
A instrutora de ioga Flavia Monjardim preparou uma salada de alface com cenoura, repolho e queijo ralado, acompanhando de salmão em crosta de chia Crédito: Arquivo pessoal

DOCES FIT

Julia Gava se aventurou pelos doces fit
Julia Gava se aventurou pelos doces fit Crédito: Arquivo pessoal

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

