Confira 10 personalidades do ES que viraram chefs na quarentena

O isolamento social tem revelado grandes "chefs amadores" nas redes sociais. E aqui no Estado não é diferente: muita gente anda se aventurando pela cozinha durante a quarentena. Da cozinha dos "isolados", sai moqueca capixaba, risoto, massas e até doces fit.
E para todos os chefs da quarentena e amantes da boa gastronomia, uma boa notícia: a segunda temporada do reality "Mestre do Sabor" estreia sua segunda temporada nesta quinta-feira (30), na Globo, e na sexta (1), no GNT. Claude Troisgros e Batista, que comandam a primeira edição, ganham uma nova colega: Monique Alfradique. Ela se junta ao time para cobrir os bastidores do programa. O reality conta ainda com Léo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez no elenco, no papel de mestres.
Na nova temporada, 18 chefs serão selecionados para participar da competição, que passa a ter sete fases: Prato de Entrada; Na Pressão; Duelos; Repescagem; Na Peneira; semifinal; e final. A avaliação dos pratos continua sendo às cegas e os participantes ainda têm acesso ao mercado sempre antes das provas. Serão quatro finalistas, um vencedor. O primeiro lugar leva um prêmio de R$250 mil e é nomeado o Mestre do Sabor.
Confira alguns chefs da quarentena e suas receitas nas fotos abaixo: