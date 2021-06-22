Coral do ES apresenta concerto em pôr do sol no terraço do Sesc Glória

Orquestra de Mulheres do Espírito Santo e o Coral Unimed Vitória em sua primeira apresentação oficial no Concerto “Música que Toca” Crédito: Débora Benaim

Ao lado da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, o Coral Unimed Vitória fará sua primeira apresentação oficial no Concerto “Música que Toca”, que vai ao ar nas redes sociais da Unimed Vitória e do Instituto Todos os Cantos no dia 30, às 20h. O evento virtual marca um feito inédito: será o primeiro a usar o terraço do Centro Cultural Sesc Glória, no centro de Vitória, como palco. O espetáculo é de tirar o fôlego, com a orquestra, solistas e o coral juntos sob um belíssimo pôr do sol da capital. A ocasião marca o início da 13ª edição do Circuito Cultural Unimed.

As solistas Natércia Lopes e Meire Norma farão uma participação no concerto interpretando repertório com obras dos compositores brasileiros Villa-Lobos e Claudio Santoro. O auge do concerto será o momento da estreia presencial do Coral Unimed Vitória. Serão cantadas canções de compositores da MPB como Tom Jobim e Pixinguinha, fechando com um pouco de folclore brasileiro.

ANIVERSÁRIO

Andréa e Wilson Richa, Lucas, Rafael e a aniversariante Daniela: celebrando 6 anos em família! Crédito: Cloves Louzada

NEGÓCIOS E INOVAÇÃO

A indústria 4.0, as novas tecnologias para impressão e gestão de negócios. Estes são alguns dos temas que serão abordados no webinar comemorativo do Dia da Indústria Gráfica, organizado pelo Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (SIGES) em parceria com a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) nesta quinta-feira (24). A programação contará com grandes referências do mercado como a empresária Luiza Helena Trajano, o especialista em Inovação Léo Carraretto e o economista Jorge Maldonado.

MÊS DOS NAMORADOS

Daniela Andrade e Marral Lage: jantar na Aleixo Netto, Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

ANTICORRUPÇÃO

O juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Renan Sales realiza palestra nesta terça-feira no curso online Aplicação da Lei Anticorrupção aos Partidos Políticos. O evento virtual é promovido pelo Ministério Público Estadual e acontece às 16h30, com abertura feita pela procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade. Além de Renan, o advogado Ludgero Liberato participa do curso, mediado pelo promotor de Justiça Cláudio Lemos e que tem como debatedor o procurador da República André Pimentel Filho.

DUPLO ANIVERSÁRIO

José Luiz Dalvi, os aniversariantes Maria Olímpia Dalvi e Fabio Dalvi e Josiane Dalvi: celebrando idades novas em família! Crédito: Divulgação

MÊS DAS NOIVAS

No mês de maio, foram registrados 1.495 casamentos no estado, 410 a mais que o mesmo período do ano passado. Entre os motivos para o crescimento, está a facilidade de realizar o casamento civil por videoconferência, alternativa que surgiu devido à pandemia para possibilitar que os noivinhos não precisem adiar o enlace. De acordo com o Sinoreg-ES, para que aconteça a cerimônia é necessário que haja contato prévio em meio remoto para iniciar o processo. Posteriormente, os noivos precisam comparecer à serventia, munidos dos documentos originais e acompanhados das testemunhas, para assinar o requerimento. Feito isso, é agendada a cerimônia, que pode ser realizada por videoconferência, com a participação simultânea dos noivos, do juiz de paz, do registrador, do preposto e de duas testemunhas.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Renata, Luiza, Rita e o aniversariante Rafael Tristão: família reunida para comemorar os 31 anos de Rafael Crédito: Divulgação

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Lorena Rassele Croce e o aniversariante Joelmo Costa: celebrando em Santa Teresa! Crédito: Divulgação

RR NEWS

Cris Samorini comemora: a Grafitusa é a campeã do Recall de Marcas da Rede Gazeta. E neste ano, a revista impressa do prêmio foi produzida na Grafitusa. A versão digital está no ar no www.agazeta.com.br/recall

Filho de Renata Machado, Pedro Calvão retorna ao Canadá para concluir sua graduação em Engenharia da Computação. O país, que fechado durante a pandemia, agora volta ao normal.

O Encontro Rota Capixaba de Oportunidades recebe os empresários Márcio Vieira, Neurocientista Comportamental, e Lucas Fonseca, Especialista em Mindset de Alta Performance, para palestra nesta terça-feira (22), às 21 horas, na plataforma Zoom. O evento será gratuito e a inscrição pode ser realizada no link https://bityli.com/RotaColatina. A idealização é do consultor de Negócios e Especialista em Networking, Rodrigo De Bernardi, que vem realizando intercâmbios entre empresários da Grande Vitória e os do interior. Desta vez, o evento será realizado na região do entorno de Colatina.