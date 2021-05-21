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Renata Rasseli

49% dos brasileiros têm medo de perder emprego na pandemia, diz Facebook

Pesquisa realizada pelo Facebook aponta os impactos da pandmia no comportamento e as expectativas dos usuários brasileiros

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

21 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Crise tirou o emprego de 124 mil trabalhadores desde janeiro
Crise tirou o emprego de milhares de emprego no Brasil durante a pandemia da Covid-19 Crédito: Pexels
Os brasileiros seguem preocupados, mas estão cansados de ouvir falar em pandemia. Essa é uma das conclusões de uma pesquisa realizada pelo Facebook, levantando os impactos no comportamento e as expectativas dos usuários brasileiros da plataforma.  O sentimento de preocupação, segundo aponta o relatório, vai além da contaminação com o vírus e diz respeito à situação financeira dos pesquisados. Mais da metade dos participantes (55%) declararam que estão economizando o quanto podem pois acreditam que sua situação financeira ficará pior após a pandemia. Outros 49% têm medo de perder seu emprego por conta da Covid-19 e um terço dos respondentes (33%) relatam que tiveram prejuízo econômico desde a decretação de pandemia.

PRÊMIO

Peterson Pereira, Gabi Iamonde, Najla El Aouar, Andréia Biccas e Marcelo Marcelo Akkary
Peterson Pereira, Gabi Iamonde, Najla El Aouar, Andréia Biccas e Marcelo Marcelo Akkary: premiação para arquitetos e decoradores na Orla de Camburi Crédito: Cacá Lima

FIBRA ÓPTICA EM COLATINA

A Claro anuncia novidades em Colatina. A marca, que incorporou o portfólio de serviços residenciais da NET, lança nesta sexta-feira (21)  moderna tecnologia de TV por assinatura. A operadora passa a oferecer também uma banda larga de até 500 MB, por meio da rede de fibra óptica recém implementada na cidade.

BEM-VINDO, OCTAVIO! 

Maita, Hélio e Octávio Mota
A vovó Maita Mota, Hélio e Octávio Mota: bem-vindo! Crédito: Divulgação

BARISTA MADE IN ES

O Senac-ES incluiu no portfólio da entidade o curso de barista. Uma profissão que vem se destacando desde os anos 90, quando os cafés começaram a ganhar prestígio e, consequentemente, maior demanda comercial. “Num Estado que produz café com qualidade internacional e onde a ligação de sua população com a bebida é muito forte, entendemos ser importante que os capixabas aprendam sobre as diversas formas especiais de preparação e combinação da bebida. Afinal, à medida que o consumo da bebida cresce, a necessidade de mão de obra especializada também evolui”, diz o gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES, Leonardo Davel.
E realmente as nossas cafeterias já oferecem muito além do tradicional pingado. Em seus cardápios, há uma infinidade de receitas diferenciadas e saborosas com cafés espressos, coados, capuccinos, macchiatos, no drink e outras que comprovam que aprender a fazer e oferecer essas delícias pode se tornar uma boa fonte de renda. A próxima turma começa no dia 24, em Venda Nova do Imigrante.

CAPIXABAS IN RIO

Barbara Ferretti, Rafaela Sterquino e a influencer Jade Seba
As empresárias Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino e a influencer Jade Seba: em tarde de negócios na Barra da Tijuca, Rio. A dupla capixaba está em processo de criação das novas coleções da Quattre Crédito: Divulgação

CALMA NO CAOS

Pedro Aihara, o bombeiro que ficou conhecido por ser porta-voz do Corpo de Bombeiros em Brumadinho, Minas Gerais, será um dos palestrantes do Conexa h. Aihara falará sobre o tema “A calma no Caos – liderança em ambientes complexos”. O Conexa h é o maior congresso de gestão de pessoas do Espírito Santo. Promovido há mais de 30 anos pela ABRH-ES, o evento acontecerá no dia 16 de junho, de forma online e terá todo o valor das inscrições doado no combate à fome.

VISITA 

Flavia Milaneze, Tales Machado, o Ministro Bento Albuquerque, Renata Bedin, Frederico Robison, Fabio Cruz e Celmo de Freitas.
Flavia Milaneze, Tales Machado, o ministro Bento Albuquerque, Renata Bedin, Frederico Robison, Fabio Cruz e Celmo de Freitas: o ministro de Minas e Energia,visitou várias empresas do setor de rochas na região Sul do ES Crédito: Divulgação

VIVA O CHÁ! 

Nesta sexta-feira (21)  é comemorado o Dia Internacional do Chá. E a data é uma oportunidade para celebrar sua importância cultural. A tea sommeliere Dani Mendes, que já tomou chá em mais de 25 países, conta que o clima mais ameno do outono é propício para aproveitar todos os benefícios desta bebida milenar, já que ela ajuda não só a aquecer o corpo, mas também a combater a ansiedade e a melhorar a imunidade, sendo um ritual que acalma e traz paz. “Os chás provocam conforto interno, já que contêm ativos que harmonizam as emoções e garantem equilíbrio físico. Quando paramos para fazer qualquer coisa por nós mesmos isso gera prazer e bem-estar. Preparar um chá é uma terapia, uma forma de dizer ao corpo ‘Estou cuidando de você’”, afirma Dani.

BATE-PAPO

O biomédico Gustavo Carlete recebeu, em seu consultório, o empresário Daniel Magnus para um bate papo regado a novidades do mercado de beleza
O biomédico Gustavo Carlete recebeu, em seu consultório, o empresário Daniel Magnus para um bate-papo sobre novidades do mercado de beleza Crédito: Divulgação

NOVA CERVEJA NO MERCADO

Para os amantes de cerveja artesanal – que são muitos no Estado – a Convento Cervejaria acaba de lançar mais uma novidade para os capixabas, a IPL (India Pale Lager). Criada por americanos , esta cerveja é uma mistura de dois universos cervejeiros, os das ‘Lagers’ e das ‘Ales. “As largers contêm uma fermentação mais límpida e menos aroma e sabor, já as ales tem a fermentação mais alta, com influência de aromas e sabores”, explica um dos sócios da cervejaria, Léo Leal. Ele conta que a IPL capixaba caprichou no lúpulo. “Nosso IBU (International Bitterness Unit) que é o índice que mede a quantidade de amargor na cerveja chega a 50. A cerveja é mais forte que a própria IPA, conhecida pelos apreciadores de um sabor mais apurado”, destaca o empresário.

NOVOS PROJETOS

Juliana Botelho
Depois de dedicar um tempo exclusivo à maternidade, Juliana Botelho está de volta ao mercado imobiliário com novos projetos Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

A designer de joias Emar Batalha promove sessão de fotos nos próximos dias 25 e 26, na Arte Assinada, comandada por Sandra Demoner. A ação integra a campanha para incentivar a doação de cobertores e promover a venda das caixas de chocolate personalizadas, cuja renda será revertida para a ONG Alimentando o Bem, que promove oficinas de capacitação de trabalho, além de doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Yedda Baião, Laise Teixeira e Taisa Gama são alguns nomes já confirmados para serem clicadas pelo fotógrafo Cloves Louzada.
A DJ Jess Benevides lança música autoral para a campanha do Dia dos Namorados da Quattre, marca de handmade shoes, queridinhos das influencers. A campanha tem o nome da música, "Feelings". O clipe será lançado nas plataformas digitais.
A farmacêutica Raigna Vasconcelos faz uma Live com o tema “Perguntas e Respostas”, em seu IG. “Vou responder a todas as perguntas – tanto no trato pessoal quanto no profissional”, conta a especialista. A Live será nesta sexta (21), a partir das 14h, no IG @raignavasconcelos.
A Casting Development, maior escola de talentos do Brasil, dirigida pelo scouter Moisés Nascimento, promove no próximo dia 05 de junho, o workshop "Quero ser influncer". Um time de profissionais conhecidos nacionalmente estão escalados para as palestras, entre eles, Alê Queiroz, maior diretor de casting do pais. Inscrições no link queroserinfluencer.com.br.
Daniel Magnus vai ministrar curso de Toxina Botulínica, neste sábado (22), com a dentista Dra. Mariana Laranja, especialista em preenchimento facial.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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