49% dos brasileiros têm medo de perder emprego na pandemia, diz Facebook

Crise tirou o emprego de milhares de emprego no Brasil durante a pandemia da Covid-19 Crédito: Pexels

Os brasileiros seguem preocupados, mas estão cansados de ouvir falar em pandemia. Essa é uma das conclusões de uma pesquisa realizada pelo Facebook, levantando os impactos no comportamento e as expectativas dos usuários brasileiros da plataforma. O sentimento de preocupação, segundo aponta o relatório, vai além da contaminação com o vírus e diz respeito à situação financeira dos pesquisados. Mais da metade dos participantes (55%) declararam que estão economizando o quanto podem pois acreditam que sua situação financeira ficará pior após a pandemia. Outros 49% têm medo de perder seu emprego por conta da Covid-19 e um terço dos respondentes (33%) relatam que tiveram prejuízo econômico desde a decretação de pandemia.

PRÊMIO

Peterson Pereira, Gabi Iamonde, Najla El Aouar, Andréia Biccas e Marcelo Marcelo Akkary: premiação para arquitetos e decoradores na Orla de Camburi Crédito: Cacá Lima

FIBRA ÓPTICA EM COLATINA

A Claro anuncia novidades em Colatina. A marca, que incorporou o portfólio de serviços residenciais da NET, lança nesta sexta-feira (21) moderna tecnologia de TV por assinatura. A operadora passa a oferecer também uma banda larga de até 500 MB, por meio da rede de fibra óptica recém implementada na cidade.

BEM-VINDO, OCTAVIO!

A vovó Maita Mota, Hélio e Octávio Mota: bem-vindo! Crédito: Divulgação

BARISTA MADE IN ES

O Senac-ES incluiu no portfólio da entidade o curso de barista. Uma profissão que vem se destacando desde os anos 90, quando os cafés começaram a ganhar prestígio e, consequentemente, maior demanda comercial. “Num Estado que produz café com qualidade internacional e onde a ligação de sua população com a bebida é muito forte, entendemos ser importante que os capixabas aprendam sobre as diversas formas especiais de preparação e combinação da bebida. Afinal, à medida que o consumo da bebida cresce, a necessidade de mão de obra especializada também evolui”, diz o gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES, Leonardo Davel.

E realmente as nossas cafeterias já oferecem muito além do tradicional pingado. Em seus cardápios, há uma infinidade de receitas diferenciadas e saborosas com cafés espressos, coados, capuccinos, macchiatos, no drink e outras que comprovam que aprender a fazer e oferecer essas delícias pode se tornar uma boa fonte de renda. A próxima turma começa no dia 24, em Venda Nova do Imigrante.

CAPIXABAS IN RIO

As empresárias Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino e a influencer Jade Seba: em tarde de negócios na Barra da Tijuca, Rio. A dupla capixaba está em processo de criação das novas coleções da Quattre Crédito: Divulgação

CALMA NO CAOS

Pedro Aihara, o bombeiro que ficou conhecido por ser porta-voz do Corpo de Bombeiros em Brumadinho, Minas Gerais, será um dos palestrantes do Conexa h. Aihara falará sobre o tema “A calma no Caos – liderança em ambientes complexos”. O Conexa h é o maior congresso de gestão de pessoas do Espírito Santo. Promovido há mais de 30 anos pela ABRH-ES, o evento acontecerá no dia 16 de junho, de forma online e terá todo o valor das inscrições doado no combate à fome.

VISITA

Flavia Milaneze, Tales Machado, o ministro Bento Albuquerque, Renata Bedin, Frederico Robison, Fabio Cruz e Celmo de Freitas: o ministro de Minas e Energia,visitou várias empresas do setor de rochas na região Sul do ES Crédito: Divulgação

VIVA O CHÁ!

Nesta sexta-feira (21) é comemorado o Dia Internacional do Chá. E a data é uma oportunidade para celebrar sua importância cultural. A tea sommeliere Dani Mendes, que já tomou chá em mais de 25 países, conta que o clima mais ameno do outono é propício para aproveitar todos os benefícios desta bebida milenar, já que ela ajuda não só a aquecer o corpo, mas também a combater a ansiedade e a melhorar a imunidade, sendo um ritual que acalma e traz paz. “Os chás provocam conforto interno, já que contêm ativos que harmonizam as emoções e garantem equilíbrio físico. Quando paramos para fazer qualquer coisa por nós mesmos isso gera prazer e bem-estar. Preparar um chá é uma terapia, uma forma de dizer ao corpo ‘Estou cuidando de você’”, afirma Dani.

BATE-PAPO

O biomédico Gustavo Carlete recebeu, em seu consultório, o empresário Daniel Magnus para um bate-papo sobre novidades do mercado de beleza Crédito: Divulgação

NOVA CERVEJA NO MERCADO

Para os amantes de cerveja artesanal – que são muitos no Estado – a Convento Cervejaria acaba de lançar mais uma novidade para os capixabas, a IPL (India Pale Lager). Criada por americanos , esta cerveja é uma mistura de dois universos cervejeiros, os das ‘Lagers’ e das ‘Ales. “As largers contêm uma fermentação mais límpida e menos aroma e sabor, já as ales tem a fermentação mais alta, com influência de aromas e sabores”, explica um dos sócios da cervejaria, Léo Leal. Ele conta que a IPL capixaba caprichou no lúpulo. “Nosso IBU (International Bitterness Unit) que é o índice que mede a quantidade de amargor na cerveja chega a 50. A cerveja é mais forte que a própria IPA, conhecida pelos apreciadores de um sabor mais apurado”, destaca o empresário.

NOVOS PROJETOS

Depois de dedicar um tempo exclusivo à maternidade, Juliana Botelho está de volta ao mercado imobiliário com novos projetos Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

A designer de joias Emar Batalha promove sessão de fotos nos próximos dias 25 e 26, na Arte Assinada, comandada por Sandra Demoner. A ação integra a campanha para incentivar a doação de cobertores e promover a venda das caixas de chocolate personalizadas, cuja renda será revertida para a ONG Alimentando o Bem, que promove oficinas de capacitação de trabalho, além de doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Yedda Baião, Laise Teixeira e Taisa Gama são alguns nomes já confirmados para serem clicadas pelo fotógrafo Cloves Louzada.

A DJ Jess Benevides lança música autoral para a campanha do Dia dos Namorados da Quattre, marca de handmade shoes, queridinhos das influencers. A campanha tem o nome da música, "Feelings". O clipe será lançado nas plataformas digitais.

A farmacêutica Raigna Vasconcelos faz uma Live com o tema “Perguntas e Respostas”, em seu IG. “Vou responder a todas as perguntas – tanto no trato pessoal quanto no profissional”, conta a especialista. A Live será nesta sexta (21), a partir das 14h, no IG @raignavasconcelos.

A Casting Development, maior escola de talentos do Brasil, dirigida pelo scouter Moisés Nascimento, promove no próximo dia 05 de junho, o workshop "Quero ser influncer". Um time de profissionais conhecidos nacionalmente estão escalados para as palestras, entre eles, Alê Queiroz, maior diretor de casting do pais. Inscrições no link queroserinfluencer.com.br.